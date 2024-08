La Guardia Civil avisa a los conductores: tienes que tener claro esto al volante en verano

La seguridad al volante es una de las prioridades que la Dirección General de Tráfico (DGT) tiene en su adn. Con operaciones salida prácticamente cada semana, el verano es uno de esos periodos donde cualquier campaña de responsabilidad al volante es más que necesaria, ante el aluvión de conductores que se tiran a la carretera para llegar a sus lugares vacacionales o retornar a su hogar.

Respetar los límites de velocidad y adecuarla según las situaciones del tráfico son algunas de los consejos básicos para no tener un susto al volante. También no consumir ningun tipo de sustancia alcohólica o de otro tipo que merme o condicione la respuesta fisiológica al volante, porque pone en peligro no solo a uno mismo, sino también al resto de conductores.

Y en estas fechas, la Guardia Civil también incrementa sus consejos, recomendaciones y obligaciones en carretera. Y, echando mano de uno de sus recursos más directos con la población, las redes sociales, ha dado unas pautas fundamentales para estas fechas.

"En verano, el calor excesivo supone un riesgo para vehículos y conductores, ya que aumenta la fatiga y disminuye los reflejos". avisa el cuerpo armado.

Tras ello, enumera las recomendaciones básicas para tener una conducción segura: "Revisa tu vehículo, evita las horas más calurosas, descansa cada 2 horas o 200 km, utiliza gafas de sol adecuadas"