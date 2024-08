Lluvia de críticas a Aurah Ruiz por tras posar con un atrevido trikini: "La cabra tira al monte; muy ordinaria"

Las redes sociales acostumbran a generar polémicas e incendiar debates que suelen ser más artificiales que reales. La proyección de ciertos personajes públicos en este mundo virtual y la virulencia de los usuarios detrás de una pantalla suelen ser los ingredientes básicos de campañas donde el odio campa a sus anchas.

La última en ver cómo una publicación suya en redes, en este caso en su cuenta de Instagram, se ha convertido en una batalla campal verbal entre detractores y defensores ha sido Aurah Ruiz.

La exconcursante del reality Supervivientes compartió este pasado domingo un carrusel de fotos posando con un atrevido trikini blanco y negro que, al poco tiempo, comenzó a recibir un aluvión de mensajes opinando sobre las mismas.

Si el éxito se midiera en impacto y comentarios, desde luego este post se podría calificar así. Y es que hasta el momento acumula más de 400 comentarios y más de 15.500 'me gusta' cuando no ha cumplido siquiera las 24 horas de vida.

"No te hace falta este tipo de foto. Con menos enseñar y más clase mucho mejor...eres bella y joven, no necesitas hacerte este tipo de fotos. Es mi opinión", "No sé si es el bañador o quizás la pose, pero no te favorece, te lo digo con respeto"; o "No te queda nada bien para mi gusto...perdóname, me gustas más verte con los bikinis que te pones...ese es mi parecer", le decían algunas usuarias.

Otras, en cambio, optaban por críticas más directas y menos sutiles: "Vulgar por decirlo fino"; "Clase ninguna"; "Creo que enseñando menos te daría más clase. Que la tienes, pero se pierde en todo lo que enseña"; "Esa chica ya no sabe qué hacer por sobresalir, ha subido las fotos a la aplicación incorrecta. No es el tipo de contenido que me interesa"; "Me parece tan vulgar, nada femenina"; o "Parecía que había cambiado de estilo, pero la cabra tira al monte. Muy ordinaria".

Sus compañeras de 'Supervivientes' la defienden

Como no podía ser de otra forma, las que fueron sus compañeras en 'Supervivientes' también se sumaron a participar en los comentarios, pero en este caso para alabarla. Marta Peñate, Blanca Manchón o Claudia Martínez no han escatimado en valorar su atrevimiento con esas poses.

"Madre mía, ¡qué pibón", ha escritro comentado la primera, ganadora de 'Supervivientes All Stars'. También Manchón y Martínez. "Te lo tenías que haber llevado. Las pruebas seguro que las ganábamos. Gata". La influencer, sin embargo, no ha respondido directamente a estas críticas, al tiempo que continúa disfrutando de sus vacaciones junto a su marido, el futbolista Jesé, y su hijo tras haber estado separados de ellos durante casi tres meses.