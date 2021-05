De vuelta a la realidad, el Casademont Zaragoza no olvida lo sucedido en Rusia, ni lo cerca que estuvo de la final, ni la medalla de bronce. Lo que sí tienen claro también los jugadores es que el objetivo vuelve a ser la Champions. En este caso, lograr plaza para disputarla de nuevo la próxima temporada. «El equipo está concienciado, nos quedan dos semanas, una para pulir detalles y otra para competir y sabemos de la importancia de los partidos contra el Murcia y el Tenerife. Son dos finales para volver a la Champions, así nos los tenemos que tomar para ir a ganar los dos», señala Jonathan Barreiro.

Para volver a Europa sin depender de una posible invitación que quisiera concederle la propia BCL, el Casademont Zaragoza debe quedar entre los once primeros clasificados. Para eso debe ganar al Lenovo Tenerife el próximo miércoles en el Príncipe Felipe y en Murcia el domingo 23. Este último puede ser un duelo directo por una plaza europea en función de lo que haga el equipo de Sito Alonso frente al Andorra en el duelo que ambos tienen aplazado. La plantilla lo tiene claro. «Necesitamos sacar adelante como sea estos dos partidos, queremos estar de nuevo en Europa y tenemos que ganar», dice Barreiro.

En el equipo hay una mezcla de decepción por no alcanzar la final y satisfacción por colgarse el bronce. «Son sensaciones un poco raras, me explico: íbamos con la ilusión y el sueño de llegar a la final, de tener ese oro y una vez que no pudimos conseguirlo por la derrota en semifinales, peleamos por esa medalla y estoy satisfecho por el trabajo que hicimos tanto los jugadores como el cuerpo técnico. Es la primera medalla que conseguimos así que estoy muy contento. Hay que darle mérito a todo el trabajo que hemos hecho», apunta Barreiro.

Todo estuvo en la mano del Casademont, que vio cómo se le escapaba la final por detalles. El equipo ha tomado buena nota de lo sucedido y sigue sumando experiencias con dos finales a ocho y dos semifinales consecutivas. «La Basketball Champions League es a un partido único, por lo que pequeños detalles te pueden llevar a perder ese partido. Le ocurrió al Tenerife en cuartos. Nosotros en semifinales caíamos por algunos despistes y hemos tomado nota de los mismos para no tenerlos en los partidos de ACB que quedan», explica el jugador gallego.

Su próximo rival no se lo va a poner nada fácil. El Lenovo Tenerife es tercero en la Liga Endesa y uno de los equipos más fuertes de la competición en las últimas temporadas, aunque venga de una dura derrota en la ACB y de caer en cuartos de la Champions por segunda temporada seguida. «Vendrán con ganas de retomar la senda de la victoria pero aquí en el Príncipe Felipe queremos sacar el partido poderles dedicar la victoria a los aficionados, a esa marea roja que no nos ha podido acompañar este año pero cuyo aliento hemos sentido igual», apunta Jonathan Barreiro.

En su quinta temporada en Zaragoza, el jugador con más partidos en ACB con el Casademont también piensa en el futuro. En Zaragoza he ido de menos a más, lo mismo que el club. Hemos crecido juntos y la verdad es que este año me he notado muy bien y me han acompañado los entrenadores y los compañeros, que han confiado en mí. He crecido, he dado un paso delante y tengo ganas de nuevos retos con el club», dice el jugador, que renovó el pasado verano por tres temporadas.