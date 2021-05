Luis Casimiro no podía estar otra cosa que «decepcionado» con lo sucedido en la pista. «Hemos competido muy bien en el primer tiempo y decepcionado con la segunda parte, no puedo estar otra cosa que decepcionado. Mientras que hemos estado a buen nivel en el marcador, compitiendo, hemos aguantado, pero en las primeras dificultades que hemos tenido pues se ha demostrado lo que hablábamos en la previa, que mentalmente nos está costando en este tramo de temporada. Creo que el equipo estaba muy enfocado y con una gran predisposición y mentalidad en la final a ocho y después nos ha dado un bajonazo y lo hemos demostrado cuando a las primeras de cambio se ha ido Tenerife arriba en el marcador y no hemos sido capaces de seguir compitiendo y seguir mostrando el nivel que habíamos tenido hasta ese momento», resumió.

El técnico lo avisó en la previa pero no pudo evitarlo. «La intención no era esta porque estaba claro que para el equipo y para cada uno de los profesionales competir hasta el último día es lo que nos mueve, entonces teníamos que tener esa ambición y motivación suficientes para afrontar ese partido. Visto el partido, si somos capaces de competir 30-35 minutos y luego bajamos los brazos pues no estábamos preparados», indicó.

Casimiro espera que el equipo aprenda para el domingo. «Hoy posiblemente pensábamos que nos valiese con mantener el ritmo que llevábamos, posiblemente el varapalo que hemos sufrido hoy nos haga ver que tenemos que competir mucho más duro y tener esa vergüenza torera para afrontar el último partido en Murcia y saber que es importante salir con la cabeza alta, cosa que no hemos hecho hoy», dijo el técnico.

El Casademont solo anotó un triple. «Ha habido tiros muy buenos, liberados, y no hemos anotado», dijo Casimiro, que lo relacionó con las pírricas diez asistencias y con la buena defensa del Tenerife, que les hizo tirar mucho menos de lo habitual de tres.