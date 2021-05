No harían falta más motivos que la profesionalidad y el orgullo propio, pero después del partido del miércoles contra el Lenovo Tenerife hay una razón más de peso para que el Casademont Zaragoza salga este domingo al Palacio de los Deportes de Murcia con la obligación de ofrecer una buena imagen. Después de un año tan irregular, de tantos extremos, bien merece la pena un último esfuerzo para acabar con la cabeza alta. La ocasión es en Murcia a partir de las 17.00 horas con una novedad importante: habrá público en las gradas.

No hay nada trascendental en juego pero es un duelo directo por la decimosegunda plaza de la ACB. Ahora está en posesión del conjunto de Sito Alonso, con un triunfo más que el Casademont, pero será aragonesa con una victoria, puesto que los zaragozanos tendrán el averaje a favor. En principio esa posición no tiene premio extra pero podría tenerlo en forma de clasificación europea en función de cómo se repartan finalmente las plazas. En cualquier caso, ser el siguiente en la clasificación del último que obtenga plaza para la Champions sería un argumento más para conseguir una de las cuatro invitaciones de la BCL.

Si Luis Casimiro temía la fortaleza mental con la que sus jugadores iban a afrontar el duelo frente al Tenerife, en este caso el técnico tendrá que redoblar esfuerzos para que la plantilla dé otra respuesta en Murcia. Casimiro insiste en el trabajo mental y tanto después del partido como en la previa del viernes pidió a sus jugadores una «reacción» porque el equipo no puede dar la imagen del miércoles, bajando los brazos y dejándose llevar hasta encajar 31 puntos de diferencia.

El preparador manchego, además, está de celebración. Hoy dirige en Murcia su partido número 700 en la Liga Endesa, lo que le convierte en el cuarto técnico en el histórico de partidos dirigidos solo superado por Aíto García Reneses, que es el líder con 1.077, Pedro Martínez (911) y el fallecido Manel Comas (745). Casimiro es el sexto del ránking de victorias con 339 triunfos, un 48,5% de efectividad. Los cinco que han ganado más que el son Aíto, Pedro Martínez, Comas, Pablo Laso e Ivanovic. Desde 1992 ha estado en banquillos de Gandía, Alicante, Salamanca (como ayudante de Pedro Martínez), Gijón, Cáceres, Valencia, Valladolid, Fuenlabrada, Madrid (Estudiantes), Málaga, Sevilla, Canarias (Gran Canaria), repitiendo en algunos casos, y desde hace un mes, en el banquillo del Casademont Zaragoza.

Sus números con el Casademont son más que buenos, ya que en la Liga Endesa ha ganado cuatro partidos y perdido los dos últimos, contra Real Madrid y Tenerife. El último, de momento, será en Murcia, donde el Casademont debe reencontrarse a sí mismo y ofrecer una imagen bien diferente a la de hace solo unos días. Casimiro no tiene bajas, salvo contratiempos de última hora, por lo que dispondrá de toda su plantilla. En el UCAM Murcia no estarán Peter Jok ni Augusto Lima por una larga lesión de rodilla y es duda Taylor, que no jugó en Santiago entre semana.

Reforzado con los 1.500 espectadores que podrán estar en las gradas, el equipo de Sito Alonso espera poder brindarles el triunfo y terminar el curso con 16 victorias, aunque eso no les permita dar un salto clasificatorio. La lucha por el rebote siempre es un asunto importante para ganar cualquier partido pero más lo será hoy porque el UCAM es el segundo equipo de la competición en esa faceta con 36,83 de media, solo superado por el Real Madrid, y destaca en el ranking de capturas ofensivas con 12,91 por jornada. El Casademont deberá hacer un buen trabajo en esa faceta y aplicarse en la defensa de la línea exterior para darse una buena despedida de temporada.