Si el pasado miércoles Luis Casimiro dijo estar «decepcionado» por la actitud de su equipo frente al Lenovo Tenerife, de Murcia salió diciendo que es «inconcebible» cómo se ha dejado llevar el equipo en estos dos partidos finales de la Liga regular. El resumen del partido fue muy breve, había poco que contar. «Ha sido un partido que se ha acabado pronto porque era un partido de energía, de intensidad y yo creo que en eso nos ha ganado UCAM desde el primer momento y no hemos sido capaces nunca de igualar esa energía, esa intensidad y, por tanto, ha sido difícil volver al partido desde el primer minuto que ellos se han puesto mucho más en ese sentido y a partir de ahí han sido capaces de mantener esa distancia cómoda en el marcador», explicó el técnico manchego.

Casimiro también hizo balance de las semanas que ha estado en Zaragoza, donde aseguró haber dirigido a dos equipos diferentes. «En un mes y una semana de mi estancia en Zaragoza he dirigido a dos equipos. Uno hasta la final a ocho en Rusia, que me encontré lo que ya comentaba en las ruedas de prensa en Zaragoza, un equipo entregado, con muy buena actitud, con muchas ganas y ávido de que le pudieran ayudar, orientarles, guiarles. Y luego he dirigido otro a partir de ese momento de la final a ocho y esos once días que tuvimos de esperar. Ahí ha sido otro equipo, nos hemos dejado llevar y es algo inconcebible», explicó el manchego.

No obstante, Casimiro quiso ser positivo. «Como les decía a los jugadores, al final me quedo con el lado bueno de las cosas y el lado bueno es que me encontré a un equipo entregado, que hasta ese momento en cada entrenamiento me lo pasé muy bien, me divertí entrenando con ellos, me gustó estar en cada partido con ellos, competir, ganar partidos y conseguir ese tercer puesto en la Champions. Me quedo con esto. Quiero borrar y voy a borrar estos dos últimos partidos porque es inconcebible», insistió el preparador.

Casimiro llegó para terminar la temporada tras la renuncia de Sergio Hernández y ha dirigido al equipo los últimos siete partidos de Liga con un balance de cuatro victorias y tres derrotas. Ahora el club debe decidir si continúa con él en el banquillo o, como parece probable, si intenta traer un nuevo entrenador.