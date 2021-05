La temporada del Casademont Zaragoza acabó en Rusia. Allí, en la final a ocho de la Champions, puso el equipo aragonés todo su esfuerzo, empeño e ilusión para intentar coronarse en una de las temporadas más extrañas de la entidad. Lo que ha venido después han sido dos partidos molestos, innecesarios, que ya nadie tenía interés por jugar. Al menos los que tenían que jugarlos. El equipo no compitió contra el Tenerife y tampoco lo hizo ayer en Murcia, donde cayó por un contundente 91-68 en un partido en el que nunca tuvo opciones y volvió a ofrecer una imagen decepcionante.

Realmente no hay mucho que contar del partido. El UCAM Murcia fue mejor de principio a fin, superando al equipo aragonés en todas las facetas. Para empezar en ganas e intensidad. Con 1.500 personas en las gradas, el conjunto de Sito Alonso quería festejar el reencuentro y despedirse con un buen sabor de boca. Tuvo tiempo para todo eso el cuadro local, para divertirse, para sacar a los más jóvenes, para ovacionar a los más destacados.

Fue también mejor el UCAM en el rebote y estuvo más acertado en el lanzamiento toda la tarde. La falta de tensión en el equipo aragonés le llevó a unos pobres niveles de acierto, insuficientes para ganar cualquier partido. Eso sí, el Casademont batió un récord propio que no le ha durado más que unos días. Si el pasado miércoles tan solo fue capaz de anotar un triple durante los 40 minutos de partido frente al Tenerife, en Murcia acabó el duelo con un gigante rosco en ese apartado. Hasta 17 veces probaron ocho jugadores distintos y ninguno fue capaz de acertar desde el 6,75.

Ese fue un problema para el equipo aragonés, claro, pero tampoco el peor ni, mucho menos, el único. En los tiros de dos también estuvo siempre lejos de su rival, aunque acabó disimulando con un 50% final. El equipo no jugó a nada en toda la tarde para desesperación de Luis Casimiro, que gesticulaba enfadado e incrédulo por la banda y reclamaba orgullo y un último esfuerzo a sus jugadores. Nada de nada. El técnico probó casi de todo. A Justiz de titular, sin mucha fortuna. A Javi García ante los problemas de San Miguel con Frankamp. A García y a San Miguel juntos. A Aleix Font en el último cuarto. Hasta acabó el partido sin un cinco puro. Daba todo igual. No era una cuestión de nombres. El Casademont no estaba en Murcia.

La diferencia

Así que el partido no tuvo historia, más allá de ver por cuánto era capaz de ganar el UCAM o de perder el Casademont, según se mire. El equipo aragonés acabó de nuevo mostrando bandera blanca, llegando tarde a todo, sin defensa, sin ganas de nada. El equipo de Sito Alonso estuvo por delante 39.54 minutos, un dominio aplastante, y llegó a tener 25 puntos de máxima ventaja, ya al final. El Casademont apenas hizo tímidos intentos por volver pero lo más que conseguía era estar a diez puntos.

Es comprensible, humano, que a un equipo que no se juega nada le cueste motivarse para competir y que no muestre la misma intensidad que si hubiera un título en juego, por decir algo. Más aún después de una temporada larga, extraña, torcida, como esta que ha vivido el Casademont. Pero qué menos que tener ganas de jugar al baloncesto, de pasar un buen rato en la pista, de intentar divertirse por fin después de tantas penurias, de tantos duelos sufridos, de tantas idas y venidas. El único que salió a divertirse fue el UCAM Murcia. El Casademont acabó sufriendo de nuevo, contra el Tenerife y en Murcia, porque es de suponer que a nadie le gusta perder de estas maneras.

Ahora sí que ha terminado todo. Lo bueno y lo malo. Y es momento de descansar, de cerrar este capítulo y de que el club acierte desde el principio con los movimientos que tenga que hacer de cara al curso que viene, aprendiendo de los errores cometidos para no volver a tropezar en la misma piedra. El Casademont acaba la temporada decimotercero, por lo que tendrá que esperar que una de las cuatro invitaciones que reparte la Champions llegue hasta la capital aragonesa. Si no, no habrá Europa.