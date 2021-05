Merritt Hempe se incorpora al Casademont Zaragoza de Liga Femenina Endesa y se convierte en el segundo fichaje del proyecto de Carlos Cantero. El conjunto aragonés y la jugadora estadounidense (26 años, 1.91) han alcanzado un acuerdo para que regrese a Zaragoza para competir con la elástica rojilla la próxima temporada. La pívot se une a Vega Gimeno, Anna Cruz, Aminata Sangaré y su también excompañera Zoe Hernández como la quinta pieza de la plantilla 2021-22.

Nacida en Fredericksburg (Virginia, 1994), Merritt Hempe se formó en la NCAA con las ‘Lady Bulldogs’ de la Universidad de Georgia. Al terminar su etapa universitaria, la nueva jugadora de Casademont Zaragoza aterrizó en el Chemnitz Chemcats de Alemania la temporada 2016-2017, demostrando su potencial con unos promedios de 18.2 puntos y 8.6 rebotes por partido. Esa primera experiencia profesional le sirvió para dar el salto al Kazanochka Kazan ruso, conjunto en el que volvió a demostrar su calidad. En apenas 19 minutos por encuentro, la estadounidense se fue hasta los 9.2 puntos y 3.3 rebotes de media.

Desde Rusia, Hempe recorrió Europa de norte a sur para llegar a La Seu d'Urgell y vivir su primera campaña en nuestro país. En la localidad ilerdense se convirtió en una de las referentes de un Cadí La Seu que, gracias a sus 11.4 puntos y 4.6 rebotes, se consagró como la revelación de la Liga Femenina al terminar en tercera posición. Su adaptación a la competición llamó la atención del Mann-Filter Stadium Casablanca, que llegó a un acuerdo con ella y propició su primera toma de contacto con Zaragoza. Ahora, tras otra buena temporada en la Liga Femenina Endesa, esta vez en el Durán Maquinaria Ensino, con medias de 15 puntos y 4.4 rebotes, la interior regresa a la capital aragonesa de la mano de Carlos Cantero.

"Estoy bastante contento con el fichaje de Merritt", explicó el entrenador y añadió que es una jugadora a la que ya ha entrenado este año. Valoró que la experiencia "fue bastante positiva". "Me ha demostrado que con ella en cancha el equipo juega mejor, más fluido y eso es algo que tengo en cuenta", describe el preparador por el que ha apostado el Casademont para liderar el equipo de Liga Femenina. "Como jugadora me gusta que sea una amenaza cuando juega de espaldas al aro, cuando juega de cara, su rango de tiro… Son cosas que hemos valorado para su fichaje", explica y añade que "tratándose de una jugadora extranjera es importante que ya conozca la Liga, que lleve demostrando su buen nivel temporada tras temporada en diferentes equipos". "También me conoce a mí como entrenador y a alguna compañera, lo que hará que el periodo de adaptación sea más bien corto y eso es importante", concluyó.