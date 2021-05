Llevan más de un año sin poder ver a su equipo en el Príncipe Felipe, por eso el Casademont Zaragoza quiso tener un detalle con sus seguidores más jóvenes y ha premiado su fidelidad con una jornada en el Parque de Atracciones de la capital aragonesa para poner el broche a la temporada. La temperatura acompañó a los alrededor de 1.000 seguidores de entre 0 y 12 años, acompañados de sus padres, para disfrutar de una jornada festiva con los colores del Casademont.

No faltó Link, la mascota del equipo, que acompañó a los niños durante toda la jornada. Pero los más pequeños tuvieron más sorpresas y es que los jugadores de la primera plantilla tampoco se quisieron perder la cita. Rodrigo San Miguel, Dylan Ennis, Javi García y Javier Justiz estuvieron con los más pequeños, firmando autógrafos y haciéndose fotos. "Este año la afición no pudo venir a apoyar y me ha hecho mucha ilusión ver a los niños y niñas tan contentos. Normalmente nos esperaban fuera del pabellón esta temporada, así que por eso estamos aquí, para estar con ellos", explica el cubano.

Cristina Hauke, responsable de Marketing del Parque de Atracciones de Zaragoza, resume la jornada: “Hoy ha sido una experiencia mágica. El Parque de Atracciones causa mucha emoción normalmente, la gente recuerda su infancia, los niños se vuelven locos… pero hoy tener a los jugadores y a los aficionados vestidos de rojo, está haciendo que sea un día maravilloso”, expresaba.

Por su parte, Diego Chicón, responsable de Marketing de Casademont Zaragoza afirmaba que esta jornada ha sido “un homenaje a los miembros más pequeños de la ‘marea roja’. Queríamos darles un pequeño premio por su sacrificio este año al no poder venir al pabellón por razones sanitarias y hoy están disfrutando de lo que más les gusta: el Parque de Atracciones y de los jugadores de Casademont Zaragoza”, reseñaba.