Jaume Ponsarnau, nuevo técnico del Casademont Zaragoza para las dos próximas temporadas, dio por hecho en una entrevista realizada en ‘Superdeporte’ la presencia del conjunto aragonés la próxima temporada en la Basketball Champions League (BCL). Al ser preguntado por los objetivos en el cuadro zaragozano, el de Tárrega aseguró que “hay un elemento resultadista y es que tenemos que superar la previa de la Champions”. “Hay que pasarla y eso será importante porque marcará muchísimo la dinámica de la temporada. Queremos competir en la ACB hasta donde se pueda, y en la Champions lo mismo”, agregó.

El Casademont, al contrario que en los últimas dos campañas, no logró clasificarse por medio de la Liga Endesa para la competición europea al haber finalizado en el 13º lugar, pero había solicitado a la BCL una de las cuatro invitaciones que tiene disponibles debido a su reciente medalla de bronce y otros méritos como la buena relación entre club y torneo, el colorido de su público o por haber llegado a dos fases finales consecutivas, entre otros.

Según se desprende de sus palabras, el Casademont tendría asegurada una de esas invitaciones, pero deberá superar una fase previa antes de la de grupos, que consistirá en dos eliminatorias directas. Es decir, un partido en casa y otro fuera en el que cuenten los basketaverages.

Por otra parte, sobre el nuevo proyecto en Zaragoza, el entrenador catalán reconoció que, sobre la nueva plantilla, “estamos abiertos a la posibilidad de que haya bastantes cambios”. Habló abiertamente de la marcha de Nico Brussino y habló de “intentar perfilar un equipo que se adapte mucho a las competiciones donde participaremos”.

En cuanto a objetivos, “lo primero es que la plantilla que vamos a construir este verano sea un equipo, que sea el mejor equipo que pueda ser para afrontar los retos clasificatorios en la ACB y vivir una competición nueva para mí como es la Champions, y que me hace ilusión conocer”.

Además, incidió en que está “muy ilusionado” con su llegada al Casademont Zaragoza: “El hecho de que me quieran, y además para iniciar un proyecto no a corto plazo sino a medio o largo. Y que sirva para construir alguna cosa. No para ganar de hoy para mañana, sino para construir algo que nos sirva para ganar el máximo de partidos posible. También a nivel de planificación de plantilla y realidad de equipo vamos a empezar bastante de nuevo y poder construir, evidentemente con los medios de los que se disponen, como nos gustaría. Me han convencido mucho las ganas que tenían de que fuera y el esfuerzo que han hecho”, explicó Ponsarnau.

