Vega Gimeno ha sido presentada como nueva jugadora del Casademont Zaragoza. La jugadora levantina regresa de esta manera a Zaragoza, donde ya jugó tres temporadas en el Mann Filter, rindiendo a un alto nivel.

En su presentación, Gimeno se ha mostrado agradecida por poder volver a la capital aragonesa. "Zaragoza, tanto a nivel personal como deportivo, es mi segunda casa. Me encanta la ciudad, la gente y la afición", ha asegurado la jugadora levantina. Gimeno, que en el pasado año en las filas del Lugo se proclamó MVP de la competición, quiere "seguir en la misma línea" y rendir al "máximo nivel posible" en su nueva etapa en Zaragoza, aunque ha añadido que no se siente el "estandarte" del equipo y que la clave para este año va a residir en "la fuerza del grupo". También se ha mostrado ilusionada con el equipo que se está haciendo, que aspira a "competir ante cualquier rival" aunque recuerda que el club aún se esta asentando en la categoría y que se encuentra en un "proceso de crecimiento". No obstante, piensa que el Casademont puede pelear ya este año por estar arriba y marca el objetivo de ser equipo de Copa y playoff.

Gimeno, emocionada por volver a poder jugar frente al público, ha terminado haciendo un llamamiento a la afición zaragozana. "Deseo que igual que vienen a ver al equipo masculino, nos vengan a ver a nosotras. Que afición y equipo seamos uno. Si la gente viene, no va a quedar defraudada", ha concluido la nueva jugadora del Casademont.