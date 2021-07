Dylan Ennis, una vez que se hizo oficial que jugará en el Gran Canaria, se quiso despedir del club y de los aficionados delCasademont mediante una carta. «Durante las últimas dos temporadas, Zaragoza no solo ha sido un lugar donde he encontrado el éxito en la cancha, sino más importante aún, el lugar donde mi familia y yo realmente podríamos llamar hogar. No ha habido un lugar donde mi familia y yo nos hayamos sentido más queridos», escribió.

Además, confesó que siempre estará la ciudad en su recuerdo por el nacimiento de su segundo hijo. «Lo más memorable que ha salido de mi paso por Zaragoza es nuestro hijo. Haber vivido el nacimiento de Chance aquí siempre quedará en nuestra memoria y hará que nuestros recuerdos estén llenos de felicidad», explicó.

Sin embargo, prosiguió ya entrando en lo deportivo, aseguró que esta decisión, «aunque fue difícil», considera que es «la correcta para el futuro de mi carrera en este momento». «Quiero daros las gracias, Zaragoza, aficionados, entrenadores, personal, jugadores y todos los demás con los que me he cruzado estando aquí», concluyó Ennis.