Dos años después de disputar su último partido, Renaldas Seibutis ha anunciado su retirada. El lituano era jugador del Casademont Zaragoza cuando sus problemas de espalda le impidieron jugar la temporada 2019-20 y le obligaron a una cirugía para poder volver a su vida normal. "Quería volver a vivir una vida normal, poder caminar. Después de un tiempo, entendí que probablemente no podría volver a jugar. Fue muy difícil. Practicas todos los días, haces lo que amas , y luego, de repente, todo se detiene. Lo más doloroso es que tuve que retirarme de esta manera ", explica el jugador de 36 años a BasketNews.

Seibutis tuvo problemas de espalda antes, pero el trabajo, la recuperación, la preparación con los fisios, le permitió estar a un buen nivel y ofrecer un buen rendimiento en el Casademont, entonces aún Tecnyconta, en la temporada 2018-19. Ese verano del 2019 disputó el Mundial con Lituania y, a continuación, se incorporó al equipo en Zaragoza. Disputó el Memorial José Luis Abós contra el Real Madrid pero, desde entonces, no pudo volver a jugar un partido oficial. Viajes a Lituania, mucho trabajo y todo preparado para volver en la Copa del Rey. Pero la espalda volvió a decirle basta.

El jugador volvió a sentir un intenso dolor en un entrenamiento. "Empeoró cada día. No podía aguantar más. No había otra opción que la cirugía", dice él mismo. Seibutis tuvo que someterse a su primera operación de espalda en 2007, lo que no le impidió brillar en Olympiacos, Zalgiris Kaunas, Rytas Vilnius, Bilbao, Darussafaka y Zaragoza, además de colgarse el bronce del Mundial 2010 y las platas europeas de 2013 y 2015. En la temporada 2018-19 volvió a tener problemas, pero pudo superarlos. Los del verano siguiente, resultaron definitivos.