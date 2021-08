Regresa a Zaragoza dos años después de su marcha. ¿Ha encontrado todo como lo recordaba?

Más o menos, algunas cosas están igual y otras han cambiado. El entrenador es diferente, los jugadores son diferentes, pero hay algunos jugadores jóvenes como Javi, Ander, Aitor está ahora también, algunos de los chicos a los que puedo reconocer siguen aquí. El espíritu del equipo es el mismo aunque el cuerpo técnico es diferente pero realmente me siento muy cómodo aquí. La ciudad también ha cambiado algo, mi sensación es que ha crecido. Hay cosas nuevas para hacer, hay una playa en el Parque del Agua, tiendas diferentes en Puerto Venecia, nuevos restaurantes y es muy emocionante descubrirlo todo.

Es decir, que está redescubriendo Zaragoza.

Sí, eso es, tengo algunos sitios favoritos, la catedral es muy bonita, el Parque Grande, y esos sitios siguen ahí, pero también hay lugares nuevos a los que acudir para relajarme cuando no estamos entrenando.

¿Qué sensaciones tuvo al volver a cruzar la puerta del pabellón, entrar al mismo vestuario que hace dos años?

Me vinieron muchos recuerdos y todos recuerdos buenos. Momentos de celebración en el vestuario, grandes victorias, conversaciones del equipo después de los partidos también, grandes jornadas con los aficionados. Aunque hayan cambiado cosas, todos esos recuerdos siguen en mi cabeza.

"Hablé con Pep y con Ponsarnau y me encantó todo lo que me dijeron, el rol que iba a tener para volver, también el equipo que iba a haber. Así que no fue nada difícil, para mí fue una decisión muy fácil volver a Zaragoza"

¿Por qué decidió volver?

Creo que en este punto de mi carrera para mí era algo bueno volver y jugar en una posición en la que me encuentro cómodo. Mi agente me dijo que Zaragoza estaba interesado y hablé con Pep y el entrenador y me encantó todo lo que me dijeron, el rol que iba a tener para volver, también el equipo que iba a haber. Así que no fue nada difícil, para mí fue una decisión muy fácil volver a Zaragoza.

Los aficionados han acogido muy bien su regreso desde que se anunció, ¿lo ha notado?

Desde luego que sí, me han escrito mucho en las redes sociales pero también andando por la calle todo el mundo que me ha reconocido me ha saludado y dado la bienvenida y realmente lo aprecio.

La gente espera al Okoye de hace dos temporadas. ¿Y usted?

Veremos qué ocurre porque fue un año muy especial, una de las mejores temporadas de mi carrera. El equipo estaba hecho para que yo pudiera hacer eso, tenía mucho protagonismo ofensivo y mucha confianza en mis compañeros para poder jugar así y ellos en mí para jugar las situaciones complicadas. Las dos últimas temporadas he estado en otra posición, no tan centrado en lo ofensivo y es como si no me hubiera sentido incluido, sentado en la esquina, creo que estaba preparado para estar más involucrado. Estar feliz en la cancha hace que rindas a mejor nivel. No sé qué ocurrirá aquí. Obviamente espero repetir esa temporada pero los momentos especiales son especiales porque pasaron en el pasado. Solo quiero ir día a día.

El equipo es prácticamente nuevo, primero tienen que conocerse los unos a los otros.

Sí es nuevo y creo que cada uno está en una parte de su carrera también pero es importante que cada uno sea capaz de ofrecer lo mejor de sí mismo individualmente para conseguir los objetivos de ganar partido a partido. El entrenador también está trabajando para encontrar que la mejor aportación de cada uno encaje en el sistema de juego.

¿Qué le ha pedido Ponsarnau?

Específicamente no me ha pedido nada todavía, pero sé que en ataque tengo que salir de los bloqueos y tirar, ser agresivo. Todos tenemos que ser intensos en defensa. El partido contra el Manresa fue ya una buena oportunidad de mostrar la química que estamos teniendo. Solo llevamos una semana pero estamos construyendo día a día.

¿Ha cambiado como jugador en estos dos años?

Es difícil de decir porque estos años no he tenido mucho la oportunidad de jugar como yo disfruto jugando. Algunos partidos sí pero es difícil de medir eso. Quizá mentalmente sí porque hay que aprovechar cada posesión.

Omar Cook dijo en su presentación que usted había sido clave para venir a Zaragoza.

Cuando estaba en Zaragoza él fue una de las primeras personas con las que hablé cuando fui a Gran Canaria. Nos conocemos desde hace mucho, yo le veía en el College cuando era joven. Cuando me dijo que el Casademont estaba interesado en él le dije, tío, tienes que venir, por favor. Hemos hablado mucho y él está muy emocionado de estar aquí.

¿Le gusta el equipo?

Sí, todos son grandes chicos, en el vestuario va todo fenomenal y esa es una parte fundamental. Espero que estemos ya todos juntos porque todos queremos ganar y hacer una gran temporada.

"Una afición como la de aquí supone tener un sexto hombre en la pista, te empujan, te empujan, te ayudan a ganar. En Zaragoza es esencial porque los aficionados son muy pasionales"

¿Qué espera de la campaña?

Nosotros tenemos un gran equipo, lo tenemos. Pero es difícil medir cómo estamos con respecto a los demás porque todo el mundo se ha reforzado y va a ser una temporada muy dura. La temporada pasada hubo mucha igualdad y de los puestos de playoff hasta el puesto 13 todo estuvo en uno o dos partidos y creo que esta temporada será algo parecido. Por eso es difícil decir dónde podemos estar. Pero sí creo que tenemos suficiente para hacer un buen año.

¿Y de la Europe Cup?

No he jugado nunca en esta competición antes pero es muy emocionante, tenemos que ir a Italia, Israel y Rusia, que es un viaje muy largo. Pero estoy deseando jugar dos partidos a la semana, creo que es algo muy bueno que nos va a permitir tener más química y más oportunidades para construir el equipo para la ACB. Estoy deseando jugar contra el Reggio Emilia, al que ya me he enfrentado en el pasado. Son equipos muy interesantes y creo que podemos hacerlo bien. Tenemos tiempo para prepararnos.

Esta temporada vuelven los aficionados. ¿Se nota la diferencia de jugar con o sin público?

Es genial que vuelvan. Ha sido muy difícil jugar con el pabellón vacío toda la temporada. Recuerdo ir a Rusia para un partido europeo y había mucha gente en la grada y eso cambia los partidos. Una afición como la de aquí supone tener un sexto hombre en la pista, te empujan, te empujan, te ayudan a ganar. En Zaragoza es esencial porque los aficionados son muy pasionales y esa pasión se siente, te apoyan en cada cosa, aplaudiendo lo que haces, presionando a los árbitros. Los recuerdos que tengo de hace dos años es que los aficionados tienen una gran, gran influencia. Ahora solo está permitido un 30% de aforo pero espero que puedan venir más y más durante la temporada porque son una gran influencia.