Sabe el Casademont Zaragoza que no compite en igualdad de condiciones con transatlánticos de ambas Ligas Endesa, que necesita más esfuerzo que otros, pero eso no impide que la ambición sea llegar a lo máximo a través de la humildad: «No hay que renegar de si alguien tiene más, tenemos lo que tenemos y vamos a ir con la cabeza bien alta. Ojalá algún día ganemos un título, siempre vamos a ganar todo lo que podamos», dijo en su discurso Reynaldo Benito, presidente del club, tras la comida. La Europe Cup no estaría nada mal.

Ese espíritu es el que quiso transmitir la entidad en el encuentro en Bodegas Sommos, una cita con las dos plantillas y sus cuerpos técnicos, patrocinadores y medios de comunicación en las instalaciones de Barbastro. Un día para la unión, pero también para dar un mensaje de agradecimiento y optimismo. De lucha por lo máximo vengan bien, regular o mal dadas.

Primero hubo una comida para compartir experiencias e impresiones, con los miembros del Casademont Zaragoza como anfitriones, y después llegó el turno para los discursos, que fueron llevados a cabo por Jorge Costa, CEO del Grupo Costa; Reynaldo Benito, presidente del club; los dos capitanes Rodrigo San Miguel y Zoe Hernández; y los dos entrenadores Jaume Ponsarnau y Carlos Cantero.

Todos ellos, de una manera u otra, valoraron de forma muy positiva que haya jornadas como las de este jueves, para confraternizar y crear identidad de club, pero también los stages en Benasque, que sirven no solo para aumentar la carga de trabajo físico, sino también para hacer que ambas escuadras se unan también fuera de la pista.

El primero en tomar la palabra, Jorge Costa, se mostró «muy contento porque es el primer año en el que estáis aquí los dos equipos, el masculino y el femenino, y porque veo mucha ilusión». Además, puso en valor el regreso de la afición al Príncipe Felipe, aunque no se pueda aún del todo, y deseó «muchos éxitos» al club.

Por su parte, Reynaldo Benito hizo un discurso optimista. Con los pies en el suelo, pero ilusionante: «Buscamos que entre todos queramos llevar a Zaragoza y Aragón, a través del baloncesto, lo más lejos posible. Además, queremos que estemos orgullosos siempre de lo que hagamos dentro de nuestras posibilidades», destacó antes de reconocer que estando en la misma mesa que los dos entrenadores «les he visto muy tranquilos, con ilusión, ganas y prudencia, pero con la ambición de hacer un buen bloque».

«Disfrutar del camino»

Tras ellos, los protagonistas deportivos. Rodrigo San Miguel afirmó que «han sido cuatro días muy intensos en Benasque y nos han venido muy bien para conocernos». «Son días necesarios para estar juntos y convivir comiendo, desayunando, entrenando… nos junta en la pista y fuera de ella», puntualizó el capitán. Por su parte, Zoe Hernández aseguró que el objetivo en Benasque, ahora que comienza su concentración, «es hacer equipo, algo muy importante para que se vea reflejado en la pista y lograr buenos resultados».

Por último, Ponsarnau resaltó que «hemos crecido estos días» y deseó «que disfrutemos del camino y nos ayudemos unos a otros»; mientras que Cantero incidió en que «queremos volver de allí siendo mejor equipo y mejores compañeras, que siempre suma». Tras ello, los dos equipos y los patrocinadores llevaron a cabo la visita guiada a la bodega y la foto de familia para inmortalizar un día de convivencia y para ilusionarse.