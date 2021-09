Se terminó la etapa de Vit Krejci en el Casademont Zaragoza. El internacional checo ha abonado la cláusula de rescisión en su contrato, que acababa en 2022, y da el salto ya a la NBA, a los Oklahoma City Thunder, por lo que se convierte en el primer jugador formado en el equipo aragonés en dar el salto a la Liga norteamericana.

Krejci ha sido uno de los grandes ejemplos de crecimiento de la cantera del club. Lo ha mimado, pulido y enseñado desde los 13 años hasta marcharse a la NBA. Llegó como un proyecto de jugador de futuro y ha ido pasando por las categorías inferiores siendo siempre uno de los grandes referentes de sus equipos.

En la 16-17, en Fuenlabrada, finalmente debutó con el club en Liga Endesa y en la 19-20 se convirtió en miembro de pleno derecho del primer equipo, justo después de haber debutado con la selección absoluta de la República Checa. Disputó 23 partidos en la Liga en los que fue cada vez adquiriendo más importancia. Promedió 3.7 puntos y 3.1 de valoración, siendo su mejor encuentro ante el Real Madrid, con 13 de valoración.

Sin embargo, en la pasada campaña, la que iba a ser de consolidación, Krejci se lesionó de gravedad en la rodilla en la segunda jornada de Liga al romperse el ligamento cruzado poco antes de haber sido seleccionado en el Draft de la NBA en la 37ª posición. Fue escogido por los Washington Wizards, pero sus derechos fueron traspasados a los Oklahoma City Thunder.

Krejci solicitó al club aragonés el pasado mes de enero continuar su proceso de rehabilitación en Estados Unidos, integrado en la dinámica de los Oklahoma City Blue, equipo vinculado a los Thunder en la G-League, lo cual ya allanaba el camino de su salto inmediato a la NBA, sin aguantar un curso más en el Casademont.

«Cuando a los 13 años llegué a Zaragoza por primera vez nunca me podía imaginar que después de siete años iba a vestir la camiseta del primer equipo de la ciudad. He conocido a muchas buenas personas que son para el resto de la vida. Nunca podría ser posible sin las personas que me ayudaron a llegar a este sitio… Tanto como todos los entrenadores, preparadores físicos y fisios que han estado tantas horas conmigo en el gimnasio y en el día a día y me ayudaron a mejorar en todo», escribió Krejci en una carta de despedida, en la que también agradeció su ayuda a compañeros y aficionados. «La verdad es que así no es como me quería despedir de Zaragoza, es muy triste para mí que mi último partido terminó como terminó… con una lesión. Pero me voy de Zaragoza con solo buenos recuerdos y siempre será mi casa», concluyó.