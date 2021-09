A pesar de que tan solo tiene contrato para tres meses, ya que viene para cubrir el hueco que ha dejado libre Santi Yusta por su lesión de rodilla, Adam Waczynski se ha mostrado ambicioso en su presentación como nuevo jugador del Casademont Zaragoza. "Tengo contrato para tres meses pero me quiero quedar hasta el fin de temporada. Amo el baloncesto y de verdad quiero ayudar al equipo como pueda. Hay problemas de lesiones pero vamos a dar un paso adelante", aseguró el polaco.

Aun encontrandose sin equipo hasta la llamada del Casademont, el alero afirmó sentirse bien físicamnete y preparado para jugar el domingo en el estreno liguero si hiciera falta. "He entrenado cinco semanas con mi preparador físico. Me siento bien, me faltaba solo jugar cinco contra cinco pero cada entrenamiento estoy mejor".

Sobre lo que puede aportar al equipo de Ponsarnau, Waczynski destacó sulanzamiento de larga distancia. "Mi actitud es muy buena, el tiro de tres es lo que mejor hago y además tengo mucha experiencia en la ACB y conozco mucho a los jugadores", concluyó el nuevo alero