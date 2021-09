Satisfecho por la victoria, prudente por las fechas y convencido de la capacidad de su equipo para crecer. Jaume Ponsarnau mantuvo un discurso sobrio y razonado tras ganar al Manresa. El técnico señaló que «lo mejor de este equipo es lo que será y no lo que es» en estos momentos, destacó la buena defensa de sus jugadores a pesar de los puntos recibidos y aseguró que en ataque juegan «mal aún». «Lo que hemos visto es muy embrionario pero la materia prima a la que agarrarnos es talento y compromiso colectivo. Podemos crecer mucho y queremos crecer», aseguró el preparador.

El técnico resumió la victoria: «Empezamos el partido agarrotados y con nervios y por eso nos ha costado jugar a lo que queríamos. Manresa imponía su físico, nos ha costado en ataque porque la iniciativa era de ellos. En el banquillo encontramos chispa, energía y acierto, y el partido ha cambiado llevando la iniciativa y ganando todos los cuartos menos el último a partir del correcto nivel defensivo en el que solo hubo un problema puntual de rebote».

Además, Ponsarnau destacó la calidad del rival. «Esta victoria tiene un gran mérito porque Manresa corre bien, nuestro balance defensivo no les ha dejado canastas fáciles y eso era algo en lo que habíamos insistido. El balance no solo es esfuerzo sino comunicación y eso no los dominamos aún. Hubo momentos difíciles de partido porque encontraron siempre acierto pero esos robos al colapsar nos dieron ritmo, carrera y la idea de que desde la defensa podíamos ganar el partido», indicó. Para el técnico del Casademont el ataque es uno de los aspectos que debe mejorar su equipo. «Quiero valorar positivamente la defensa pero mal el ataque aunque desde los robos, la carrera y el talento supimos castigar bien los últimos 5 segundos de sus ataques y eso nos permitió tener iniciativa y ganar el partido», indicó.

El entrenador valoró también la actuación de sus jugadores. «Matt tiene mucho talento pero en esta Liga va a encontrar irregularidad por eso es importante que tenga confianza siempre. Nos ha dado pausas de calidad. Kenan se ha desfondado, juega con una energía enorme. Vanwijn ha tenido mala suerte con las faltas. Radoncic ya conoce la Liga», resumió Ponsarnau. «Me preocupa conocer más a los Javi García, Tryggvi, porque ha empezado mal y luego ha sido clave en pista porque no ha dejado ver la canasta al rival. Los gigantes como él no pueden jugar los cuarenta minutos pero hay que encontrar sus diez minutos de calidad», continuó el preparador, que también tuvo palabras para la afición. «Me lo he pasado bomba con el público. Como entrenador, que soy bastante frío con todo esto, he tenido subidas de adrenalina, así que imagínate los jugadores. Juntos podemos hacer muchas cosas», sentenció.