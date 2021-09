Jaume Ponsarnau se mostró satisfecho y prudente tras la segunda victoria de su equipo. «Ha sido un partido donde Surne Bilbao ha comenzado muy físico, nos costaba jugar y estábamos anotando con inspiraciones individuales y ahí yo le daría el mérito a Bilbao y a lo que nos falta aún por mejorar. Ha habido un momento en que el partido ha cogido ritmo y eso nos ha favorecido porque los jugadores han entrado en confianza. Surne Bilbao es muy bueno en rebote y estábamos compitiendo en esa faceta, a veces tocando balones y agarrándolos como podíamos. Estábamos encontrando muchos jugadores, yo diría que no jugando bien pero cuando había un balón divido, hemos tenido la suerte o el acierto que nos ha ido a nosotros y aprovechado para meterlos. El marcador no refleja lo que ha pasado en el partido y sí que hemos estado muy acertados, que hemos encontrado confianza en muchos jugadores», resumió el técnico, sorprendido por la respuesta de su equipo. «Me sorprende que después de lo que nos ha pasado que vayamos encontrando, la verdad, talento. No me pongo mucho mérito porque no jugamos del todo bien, no defendemos del todo bien pero el equipo está convencido y con confianza».