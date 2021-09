Preparadas y con muchas ganas. Así se encuentra la plantilla del Casademont femenino en vísperas del inicio de la competición oficial para el equipo. Tras una larga pretemporada el equipo afronta mañana su primer partido.

Anna Cruz, una histórica del baloncesto español que cumplirá su segunda temporada en el club aragonés, quiso mostrar sus impresiones ante el inminente arranque. «Vamos a intentar ser regulares, esto es una carrera de fondo. Poco a poco tenemos que lograr obtener la mejor versión», señaló. La jugadora cree que han hecho un gran trabajo de preparación este verano. «Es verdad que está todo el mundo más a gusto ahora, el año pasado fuimos a trompicones. Espero que este año estemos más unidas y nos entendamos en pista», apuntó. Cruz considera que la igualdad va a ser una constante entre todos los equipos. «Yo creo que vamos a tener bastantes partidos ajustados. Por lo que estoy viendo en este mes de entrenamiento, somos un equipo luchador que nunca va a dar un partido por perdido, y la veteranía nos puede dar un plus», explicó la deportista, que añadió que «hay que respetar a todo el mundo porque podemos perder con cualquiera y ganar a cualquiera. Con respecto al apartado personal, Cruz reconoció que lo que necesita es «sentirse bien en pista» tras un año duro para ella.

También habló Maria Bettencourt, una de las recién llegadas al Casademont. «Todo está siendo fácil para mí. La adaptación esta yendo bien, la gente es genial, los técnicos y el club también», aseguró. Acerca del inicio del año, afirmó que la temporada va a ser «dura pero bonita». «Ojalá estemos luchando por estar lo más arriba posible y cumplir los objetivos», comentó. Bettencourt se definió como «una luchadora». «La gente que me conoce sabe cómo soy, no me gusta perder ni contra mis amigos. Me encanta y disfruto de la competición», afirmó. Por último la nueva incorporación del equipo quiso dejar constancia de las ganas que tiene toda la plantilla de que se levante el telón de la nueva temporada. «La pretemporada es dura. Tenemos ganas de que empiece la Liga y ver que se pueda ver el resultado de todo lo trabajado», finalizó.