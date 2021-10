El Casademont Zaragoza quiso pero no pudo. Frente a un mermado Valencia, sin Van Rossom, Prepelic ni López-Aróstegui, el equipo aragonés se vio incapaz por sus problemas ofensivos y por algunos errores defensivos al final (70-76). Las diferencias fueron siempre pequeñas, ni siquiera llegaron a los diez puntos en ningún momento, pero los escasos porcentajes de tiro y algunas malas decisiones al final le impidieron tener opciones. Más o menos como frente al Burgos, la misma impotencia, aunque con un poco más de desesperación porque el rival siempre estuvo ahí aunque fuera inalcanzable.

El equipo de Jaume Ponsarnau se ha quedado sin puntos. Ayer lanzó a canasta siete veces más que su rival pero con unos porcentajes demasiado bajos, un 45,5% de dos y un pobre 18,2 de tres. Solo anotó cuatro triples en toda la noche, dos en el segundo cuarto y otros tantos en el tercero. Se agarró primero a Okoye, después a Mobley, pero no tuvo muchos más asideros. Al final Hlinason peleó de tú a tú con Dubljevic, pero el valencianista ya se acercaba a los veinte puntos (19 al final).

El Casademont sufrió en el puesto de base y en el cinco. Sipahi apenas jugó seis minutos porque su actuación volvió a ser deficiente. Ante el Burgos lo fue por exceso, anoche por defecto. El turco no ofreció soluciones y se quedó sin minutos. Ponsarnau probó al final, en el tramo decisivo, con Mobley de base, con todos los tiradores en pista, pero ni aún así. El experimento duró poco y el técnico tuvo que dar marcha atrás. En el puesto de pívot McLean volvió a sufrir muchísimo y a acabaren números negativos. Se vio superado por Dubljevic y no encontró nunca la manera de meterse en el partido. El Casademont no jugó con sus hombres altos hasta que apareció Hlinason al final. El islandés fue de menos a más y acabó siendo el mejor valorado del equipo.

Inicio flojo

El Casademont empezó como acostumbra esta temporada, con unos problemas tremendos para anotar. En defensa se desempeña bien casi todo el rato, roba balones, no encaja demasiados puntos, pero su falta de acierto le está lastrando demasiado. Gracias a su buen trabajo atrás no le costó recuperar las diferencias, primero con un Okoye acertado y después con un Mobley inspirado no solo para anotar sino también para asistir. No tuvieron la ayuda de Waczynski ni Sipahi, bastante desacertados. Por dentro no aparecieron los pívots en la primera parte, aunque Vanwijn y Radoncic sí pusieron energía.

El partido se movió en unos guarismos bajos, con el Valencia casi siempre por delante. A pesar de las bajas el equipo de Peñarroya llevó la iniciativa, aprovechando la superioridad de Dubljevic ante McLean y con una anotación muy repartida. Las diferencias eran pequeñas, ni siquiera llegaron a los diez puntos, pero para el Casademont parecían casi siempre una brecha insalvable. Le dio la vuelta con tres tiros libres de Mobley (30-28), pero la ventaja le duró un suspiro. Al descanso el marcador señalaba un 31-35.

La segunda parte fue más de lo mismo, con el Casademont remando y remando pero quedándose siempre en la orilla. Jugar así, siempre por detrás, sin alcanzar nunca al rival, durante cuarenta minutos es agotador. Tras un esfuerzo tremendo el equipo aragonés se puso a dos al final del tercer cuarto (50-52) y a uno al inicio del último (56-57) pero hasta ahí llegó. El agotamiento de ir siempre a remolque, siempre peleando sin recompensa, acabó haciendo mella en el equipo de Ponsarnau. En el momento de la verdad, con todo por decidir, el Casademont regaló varias personales y cometió errores defensivos, donde mejor había estado toda la tarde, que le acabaron costando el partido.

El Casademont dejó pasar una gran oportunidad ante un rival mermado y cosechó su segunda derrota consecutiva. Se pareció mucho a la primera porque en ambas el equipo aragonés se ha quedado sin puntos y ha mostrado demasiadas dificultades en ataque, en contraste con la imagen ofrecida los dos primeros partidos. El equipo de Jaume Ponsarnau debe seguir buscándose a ritmo de partidos. Este martes le espera el Barça y, el sábado, el Tenerife. El Casademont está todavía en plena construcción, pero sin puntos no tiene nada que hacer.