Jaume Ponsarnau consideró que su equipo había sido «poco experto» en el partido frente al Valencia. «Hemos entrado que parecía que jugábamos bien, pero sin acierto. A veces, ese no acierto nos hacía entrar en dudas. Nos estaba costando mucho defender las sorpresas que salían de su juego, las cosas que se salían de su naturaleza, y estábamos con problemas en muchas situaciones y en su juego perimetral con los ‘cincos’, donde nos han castigado bien. Estábamos metidos en el partido, en mentalidad, en juego aunque no en acierto, pero los malos momentos han sido muy malos momentos. Han durado dos ataques, dos defensas… y eso ellos lo han aprovechado muy bien. No somos un equipo sólido y vamos por rachas. Ellos han sido muy hábiles con los tiros libres del final del partido además de para gestionar su energía, que era un cosa importante. Tenían que acumular más minutos en varios jugadores y queríamos aprovecharlo al final pero las pausas de tiros libres les han dado aire», analizó el técnico del equipo aragonés.

A este respecto añadió que en el tramo final del encuentro el Casademont Zaragoza cometió faltas que no servían para defender mejor porque eran innecesarias y que eso había supuesto regalar al rival tiro libres, aunque valoró positivamente el trabajo del equipo en el rebote ofensivo. "Contento porque hemos sumado mentalidad de rebote ofensivo a nuestro desacierto, pero no con las pérdidas casi no forzadas con las que les hemos dado algunos unos contra ceros y nos han penalizado muchísimo", concluyó.