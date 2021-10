El Palau azulgrana espera este martes al Casademont Zaragoza (20.30 horas) en el partido de la sexta jornada de la Liga Endesa que debía disputarse dentro de dos fines de semana pero que se adelanta porque entonces el pabellón estará ocupado por la asamblea del club catalán. Así que al equipo de Jaume Ponsarnau le llega de sopetón uno de los platos fuertes de la temporada, uno de esos partidos con poco que perder y mucho que ganar.

El Casademont llega a la cita con las dudas lógicas que dejan las dos derrotas sufridas con un denominador común, la falta de acierto. Por contra, el Barça de Jasikevicius ya ha mostrado su potencial nada más empezar, es el único que cuenta sus partidos por victorias junto al Real Madrid y el que más valoración suma. Rokas Jokubaitis, uno de los cuatro fichajes del pasado verano junto a Laprovittola, Sanli y Hayes, está marcando el ritmo en un equipo azulgrana en el que Nikola Mirotic ha comenzado como terminó el curso pasado, dominando, y ya es el mejor valorado y el mejor reboteador de la competición.

Esos serán dos de los puntos de atención para el Casademont Zaragoza, precisamente en dos de los puestos en los que más ha sufrido en los últimos duelos. Claro que no serán los únicos frente a un equipo con una plantilla tan larga y de calidad como la azulgrana. Jasikevicius no podrá contar con Abrines, lesionado de larga duración, y habrá que ver si el técnico reserva o no jugadores pensando que el jueves juegan en Múnich. En Bilbao, escenario de su última victoria, descansó Higgins y dosificó a Mirotic, Davies y Calathes con menos minutos.

El Casademont Zaragoza también tendrá en mente el partido del sábado, en Tenerife, y Jaume Ponsarnau anunció ayer que pretende estirar el equipo, utilizar todas sus piezas, para no desgastar en exceso a una plantilla que ya sufre algunos problemas físicos. El Barça parte como claro favorito en un duelo que históricamente tiene un claro color azulgrana. El Casademont solo ha sido capaz de imponerse al Barça en su casa en una ocasión, con la recordada canasta de Van Rossom. En total se han enfrentado en 26 partidos oficiales en la Liga, con 23 victorias azulgranas, clara señal de la diferencia entre ambos.