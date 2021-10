Sin tiempo para casi nada llega una nueva jornada de la Liga Endesa para el Casademont Zaragoza, que visita este martes al Barça en el partido adelantado de la sexta jornada. Jaume Ponsarnau se ha centrado en los aspectos positivos para preparar el duelo frente a uno de los dos equipos que permanecen invictos en la competición y podrá contar con todos sus jugadores en mejores condiciones. "Estamos mejor que el otro día, después me enteré de que Rodrigo San Miguel había jugado con fiebre, McLean había entrenado poco por la rodilla y Adam lo mismo. A la gente le ha sentado bien el día de descanso, algunos ni descansaron y entrenaron también. Pero el Barça es un equipo con muchos recursos, mucha táctica y no te puedes preparar para todo, sino trabajar cosas generales y estar preparados para dar respuestas", explica el técnico, que apostará por "intentar alargar el equipo con más jugadores que aporten energía y la podamos mantener durante más tiempo".

Después de ver el partido del sábado de nuevo, Ponsarnau se muestra más positivo. "Los jugadores quieren hacerlo bien. El otro día hubo algunos a los que no les salieron bien las cosas pero trabajan para hacerlo bien. Contra el Valencia hicimos nuestro mejor partido en conceptos y en calidad de las cosas que queremos hacer, pero no en acierto, claro. Pero cosas que antes habíamos hecho mal en cuanto a rebotes, a ritmo ofensivo, lo hicimos mucho mejor. Nos faltó acierto e inspiración. Hemos querido positivar al equipo y dar un paso adelante. A ver si sumamos jugadores", dice el preparador, que quiere que su equipo sea competitivo también sin acierto. "Tenemos jugadores que no van a ser sólidos pero el día que no lo encontremos hemos de tener la capacidad de competir. Si afinamos en el trabajo podemos ganar también sin acierto".

El Casademont llega a Barcelona tres días después del último partido y cuatro antes del siguiente, aspecto que condiciona la preparación. "Se va al Palau pensando que es el segundo partido de una semana de tres pero intentando arriesgar en ahorrar energías e intentando competir de la mejor manera posible. Si lo desprecias pierdes la ocasión de ganar y de crecer y tenemos que aprovechar cada oportunidad que tengamos para crecer porque somos un equipo nuevo", razona el técnico.

El duelo será complicado por las diferencias entre ambos equipos. "Es un Barça que cada día busca y encuentra un filón que explotar y tenemos que responder bien a eso. Si plantean cosas que no hemos preparado debemos ser hábiles y dar respuestas, intentar encontrar el acierto y la forma más fácil para eso es el ritmo. Si hay oportunidad de correr hay que correr aunque sea el Barça", pide Ponsarnau, que espera que su equipo siga dando pasos hacia adelante. "Independientemente del acierto y del resultado que tengamos, me gustaría tener la sensación de que hemos crecido. Llevamos ya cuatro partidos jugados pero solo 14 días de competición, que es muy poco teniendo en cuenta los cambios que tuvimos que hacer. Pero viendo el vídeo del partido otra vez hicimos muchas cosas mejor", insiste el técnico.