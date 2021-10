La derrota del martes en el Palau ante el FC Barcelona, aunque entraba dentro de los pronósticos, sigue dejando muestras de los problemas del Casademont y del mucho trabajo que le queda por delante a Jaume Ponsarnau. Cierto es que las lesiones de Santi Yusta y Omar Cook mermaron a una plantilla muy renovada y que, tras la rápida actuación en las oficinas del club buscando recambios de garantías, al equipo no le ha quedado otro remedio que reinventarse. Y lo que es más difícil, lo está teniendo que hacer en plena competición oficial.

Y el puesto que más quebraderos de cabeza le está dando a Ponsarnau y a su cuerpo técnico es el de base. Tras la ya nombrada lesión de Cook, jugador que llegaba para llevar la batuta de los aragoneses, llegó al Casademont Kenan Sipahi, que junto con el veterano Rodrigo San Miguel y el canterano Javi García son los que deben manejar el juego del equipo en los primeros compases de la temporada. Y la debilidad es tal en esa posición que incluso el técnico catalán ha llegado a prescindir en algún momento de los tres unos y jugar sin base minutos decisivos.

Centrándonos en el recién llegado, Sipahi, internacional turco, aterrizó en Zaragoza con un contrato temporal de cuatro meses y con experiencia en la ACB tras su paso por el Betis hace un par de temporadas. «Es un chico inteligente y seguro que se va a adaptar pronto», aseguró Ponsarnau sobre la llegada de Sipahi.

Aun siendo pronto para dar un veredicto definitivo sobre el desempeño del otomano, de momento Sipahi no está cumpliendo con las expectativas depositadas en su fichaje. Sus números en los primeros cinco partidos del año son los siguientes: de media, en los 9.50 minutos que ha estado en cancha Sipahi ha logrado 1,2 puntos, 2,2 rebotes, 1,6 asistencias y 0,6 puntos de valoración. Una estadística muy pobre para lo que se esperaba del base. Además destaca su bajo porcentaje en tiros de dos, un 20% (3/15) y su nula eficacia desde la línea de tres puntos, ya que ha errado los seis intentos de lanzamiento triple que ha intentado. Consecuencia de ello es que el turco se ha ido con su casillero a cero en los tres últimos partidos del equipo zaragozano.

Pero la decepción hasta el momento con Sipahi no solo se basa en los fríos números. Las sensaciones que ha transmitido en la cancha no han sido mucho mejores. Da la sensación de que el base no acaba de integrarse en la dinámica del equipo y que cuando salta a la cancha le cuesta entenderse con el resto de sus compañeros y opta por hacer la guerra por su cuenta. Porque en algunos partidos ha acaparado mucho balón y tiros, sin acierto, cuando ha saltado en la pista y en otros ha pasado prácticamente desapercibido.

Aunque ni mucho menos es una situación irreversible. El calendario cargado de partidos que le espera al Casademont, que la semana que viene comienza su aventura europea, es propicio para poco a poco vayan naciendo esas sinergias y el jugador adquiera los automatismos necesarios para dirigir al equipo. «Debemos adaptarnos a las habilidades de los nuevos fichajes», decía Ponsarnau hace unos días. Partiendo de esa premisa, y otorgándole a Kenan Sipahi el beneficio de la duda, solo se puede esperar que el turco caliente motores y su rendimiento mejore en las próximas fechas para que pueda cumplir su sueño de estirar su contrato temporal y terminar la temporada en las filas del Casademont Zaragoza.