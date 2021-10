Aminata Sangaré ya está en Zaragoza. La jugadora del Casademont femenino ha disfrutado de unos días de vacaciones extra al haber participado con su selección, Mali, en el Afrobasket 2021, torneo en el que logró colgarse la medalla de plata.

Sin tiempo que perder, Sangaré superó con éxito el reconocimiento médico protocolario en el Hospital HC Miraflores en su regreso a la capital aragonesa y ayer por la tarde se unió al resto de sus compañeras, se puso a las órdenes de Carlos Cantero, entrenador del Casademont y al finalizar compareció en rueda de prensa ante los medios.

Sobre su primera experiencia en una competición intercontinental con su país, la jugadora del equipo zaragozano destacó lo que ha aprendido del resto de sus compañeras. «Estaba muy ilusionada por poder participar y han sido unos días bonitos para mí. Me ha servido mucho porque las jugadoras veteranas me han ayudado en todo momento y me han dado buenos consejos», explicó. Además la africana quiso señalar lo importante y la repercusión que esa medalla de plata ha tenido en Malí. «Era la primera vez desde el año 2009 que conseguíamos clasificarnos para el partido decisivo. La gente, aunque no pudimos vencer en la final, está contenta y nos felicitaron mucho».

Pero ya de vuelta en Zaragoza, Aminata Sangaré está impaciente por involucrarse en la dinámica del grupo e incluso se ofreció a jugar este mismo fin de semana en el partido contra el Tenerife si el equipo la necesitara. Sobre su estado físico tras un verano tan largo, la jugadora reconoció no estar todavía al 100%, aunque espera alcanzarlo pronto y señaló que no arrastra ningún tipo de lesión. «La verdad es que aún estoy un poco cansada, pero solo eso. Estoy bien», apuntó Sangaré.

En su primer entrenamiento tuvo la oportunidad de conocer a sus nuevas compañeras, que le han brindado una gran acogida. «Son chicas muy simpáticas», aseguró la africana, que también quiso analizar las posibilidades del conjunto zaragozano esta nueva temporada. «Creo que se ha conseguido crear un gran equipo. Si todo funciona, lo pasaremos muy bien este año», afirmó.

Acerca de su rendimiento personal y sus objetivos, Sangaré se mostró muy ambiciosa. «Este va a ser mi segundo año en el Zaragoza y en la Liga Española. Quiero evolucionar. Voy a trabajar muy duro porque mi intención es superarme a mi misma», explicó la recién llegada, que terminó con una declaración de intenciones ante el partido ante el Tenerife. «Vamos a ganar sí o sí», aseguró la africana.

Y es que el domingo el Casademont afronta su cuarto partido ante el equipo isleño. Hasta ahora el balance es de dos victorias por una derrota para el equipo dirigido por Carlos Cantero. El objetivo de las zaragozanas debe ser dar un paso al frente fuera de casa e intentar lograr la primera victoria a domicilio del curso, ya que hasta ahora las dos victorias del equipo han sido en el pabellón Príncipe Felipe. Con la vuelta de Aminata Sangaré se espera que el Casademont consiga dar ese salto de calidad y lograr la victoria en la isla.