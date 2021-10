Reto mayúsculo el que tiene ante sí este sábado el Casademont femenino en la cancha del Perfumerías Avenida (19.00). Las jugadoras del equipo zaragozano quieren continuar con el buen inicio liguero en el que solo han perdido un partido en las cinco jornadas disputadas pero no lo tendrán fácil ante las actuales campeonas de Liga y que todavía no conocen la derrota en la actual temporada, ni en la competición local ni en Euroliga.

Aun consciente de la dificultad, Carlos Cantero confía en que, independientemente del resultado, las sensaciones del equipo sigan siendo positivas. «Nuestro objetivo es que al final del partido podamos decir que somos mejores que al comienzo», aseguró el técnico, que cree que al equipo le llega este choque en un buen momento. «Estamos en una buena dinámica y casi seguro que este partido no nos va afectar en el futuro. Si hacemos las cosas bien podremos competir», señaló.

Sobre Perfumerías, Cantero puso en valor el potencial del equipo salmantino. «Tienen una plantilla enorme y cualquiera de sus 12 jugadoras puede ser titular en cualquier equipo de la Liga. Temo el poderío de anotación que tienen y que en defensa aprietan mucho las líneas. Es un conjunto que está sacando adelante con mucha solvencia sus partidos y que está en un momento dulce», apuntó el entrenador.

A pesar de ello, el Casademont, que no cuenta con bajas para este partido, no renuncia a nada y sueña con complicarle la vida en su feudo a uno de los mejores equipos de Europa en un partido al que saldrá valiente ya que no tiene nada que perder.