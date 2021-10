Jaume Ponsarnau valoró positivamente la victoria del Casademont no solo por el resultado sino porque percibió claros síntomas de mejoría en el equipo. «Veo que estamos creciendo y este es el camino», aseguró el entrenador tras el partido. «Hemos empezado el partido con mucho ritmo y ahí encontramos el talento especial que tenemos, haciendo las cosas mejor que el marcador del primer cuarto. En el segundo, desde la defensa hemos corrido y hemos encontrado inspiración, acierto y la iniciativa en el marcador. Al descanso, si no hubiese sido por los fallos bajo canasta y con algún rebote, hubiésemos podido sacar mejor renta», explicó.

«En la segunda parte, estábamos siendo consistentes y sólidos, pero Breogán encontró el acierto que no habían encontrado y el partido se puso a ver quién metía más. Alargamos las rotaciones en cuanto energía y eso nos ha afectado en el tono defensivo, pero también es mérito de ellos, porque están con mucha confianza y estando abajo han encontrado su naturaleza de ser agresivos y han encontrado acierto», continuó Ponsarnau, añadiendo que los nervios se habían notado en su equipo.

«Al final, los nervios se han notado con algún rebote que no acababa de ser nuestros, en ataque y en defensa. El equipo al final ha encontrado la esencia, la defensa y el tiro de Rodrigo, que ha sido decisivo», resumió. Ponsarnau alabó al zaragozano. «Rodrigo ha sido clave, está sólido y con mentalidad, tenía en la cabeza el partido adecuado. Es un base, en esencia y de pura raza, y encima hoy ha encontrado ese tiro. Es un jugador que está con la cabeza asentada, estable, que entiende lo que queremos y lo lleva a cabo con buena ejecución».

También a Hlinason, que ahora adquiere más protagonismo porque Ponsarnau no sabe cuándo podrá contar de nuevo con McLean, pendiente de más pruebas. «Tenemos que apañarnos con nuestras virtudes y nuestros defectos. Try ha sido decisivo, entiende a lo que vamos y ya he dicho alguna vez que los ‘gigantes’ están más penalizados y son cosas a las que te tienes que adaptar y buscar soluciones con los jugadores que tenemos», indicó.

El técnico valoró las cosas positivas de su equipo. «De lo que se trata es de seguir creciendo. Hoy hemos hecho 22 asistencias –no sé si lo habíamos hecho en algún partido- y perdido solo 11 balones. Hoy hay un mérito: Breogán propone una defensa muy táctica y diferente a cualquier otro equipo de la Liga y nosotros hemos tenido un día para aprender a atacarla, ayer, y hemos hecho 79 puntos. También estoy contento con que la ejecución del plan de partido ha sido bastante buena», aseguró Jaume Ponsarnau.