El Casademont Zaragoza afronta una semana que va a marcar su futuro inmediato. Solo es noviembre, apenas ha transcurrido un mes y medio de competición, pero una parte de la temporada aragonesa va a quedar definida por lo que pase este miércoles contra el Avtodor Saratov (20.00) en la FIBA Europe cup y el domingo ante el Betis (17.00) en la Liga Endesa. En ambos casos no puede fallar, para seguir dependiendo de sí mismo en la competición continental y para no meterse en un lío clasificatorio en la doméstica.

Primero llegará el Avtodor Saratov, líder del grupo D de la FIBA Europe Cup con tres victorias en las tres jornadas disputadas, lo que le pone en disposición de sellar su pase a la siguiente ronda si gana en Zaragoza. Para mantener intactas sus opciones de lograr una de esas dos plazas que dan acceso a la nueva fase de grupos, el Casademont debe ganar al conjunto ruso porque solo cuenta con una victoria en su haber. El Reggio Emilia, último en pasar por el Príncipe Felipe, le supera en la clasificación con dos triunfos. Quedan tres jornadas.

Los italianos visitan esta jornada al colista, el Hapoel Gilboa Galil, por lo que un triunfo del Reggio Emilia y una derrota del Casademont abocaría al conjunto de Jaume Ponsarnau a ganar a los israelíes, esperar que los transalpinos tropiecen en casa con el Avtodor Saratov y jugárselo todo el último día en casa contra el Reggio Emilia con un averaje desfavorable de siete puntos (perdió 76-67 en la ida). En ese supuesto los aragoneses ya no dependerían de sí mismos para lograr su objetivo.

Israelíes e italianos juegan también este miércoles pero a las 18.00 horas, por lo que el Casademont saltará al Príncipe Felipe sabiendo si su triunfo es necesario o imprescindible para mantener sus opciones. Una victoria del Hapoel cambiaría sensiblemente el escenario, ya que permitiría al Casademont igualar al Reggio Emilia si supera al Saratov y dejaría todo un poco más abierto. No obstante, el partido de la última jornada entre aragoneses e italianos se antoja como toda una final por al pase. El Casademont espera contar con el apoyo del público. Los partidos están incluidos en el abono de la temporada y la entidad ha lanzado un pack de entradas para los tres duelos europeos por 30 euros.

Después llegará al Príncipe Felipe el Betis en la novena jornada de la Liga Endesa. Los andaluces son colistas aunque este fin de semana sumaron su segunda victoria de la temporada nada menos que en la pista del Valencia (81-84). El Casademont Zaragoza está un triunfo por encima de su rival, por lo que debe imponerse este domingo para marcar un poco de distancia y no verse atrapado en la zona más baja de la clasificación. Hasta ahora el equipo aragonés suma tres victorias, frente al Manresa, Bilbao y Breogán.

El Casademont se mantiene un triunfo por encima de los puestos de peligro, aunque también está a un triunfo del playoff. De momento no ha sido capaz de imponerse a rivales del primer o segundo escalón competitivos en la ACB, por lo que se antoja imprescindible no fallar ante los equipos de la zona baja para no verse en el barro de los puestos de descenso.