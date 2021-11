El Casademont Zaragoza ganó así que hay que dar por bueno su partido ante el Betis (82-72), aunque el rival contribuyera a su éxito y no terminara de despejar todas las dudas que está dejando. Pero era una tarde para no fallar y no lo hizo el equipo de Jaume Ponsarnau, que se sitúa dos victorias por encima de los puestos de descenso y respira un poco en la Liga Endesa, donde está a tiempo de todo aunque para eso deba mejorar bastante lo que está haciendo hasta ahora.

El equipo aragonés fue mejor que su rival, que es de lo que se trata en cada partido, y se llevó el triunfo sin sufrir demasiado, superando momentos de crisis, solventando los intentos de remontada de su rival. Dejó también evidencias de aspectos que todavía debe mejorar y a no tardar mucho, porque el resto de equipos ya saben que son su talón de Aquiles. Sobre todo cómo superar la presión rival y en los saques de lateral o de fondo, que se están convirtiendo en un quebradero de cabeza para el Casademont. Volvió a sucederle ante el Betis y solo al final, con el partido ya decidido, encontró la forma de romper esa cadena.

El Casademont Zaragoza empezó con las dudas habituales, sufriendo para generar en ataque, hasta que Okoye abrió la lata a base de triples. Con la confianza del acierto, el equipo aragonés mejoró en algo su juego ofensivo, con más pases y menos botes, intentando buscar sus mejores opciones. Con eso le bastó para ponerse por delante de un Betis muy fallón en ataque y muy blando en defensa. Tres faltas cometió en el primer cuarto y ninguna en el segundo. El Casademont solo gastó cinco en total, aunque cuatro les cayeron a sus pívots, dos para Hlinason y otras dos para Thompson.

El último fichaje fue la gran novedad del quinteto inicial pero en la primera parte solo le llegó un balón, que no anotó, cometió dos faltas y puso un tapón a Todorovic. Necesita un poco más de puesta a punto. El mejor desde el inicio fue Radoncic, que se impuso por físico y por insistencia, generándose situaciones y anotando con facilidad. También sorprendió Sipahi, algo individualista pero efectivo con su tiro de media distancia. El Casademont encontró buenos porcentajes tanto de dos (66%) como de tres (46%) que le permitieron tener la tranquilidad del dominio en el marcador.

Lo peor de la primera parte, no obstante, fue la nueva baja que sufrió el equipo aragonés. Hans Vanwijn sufrió un espasmo muscular en la espalda y necesitó ayuda para salir de la pita, sin poder volver siquiera al banquillo. Circunstancia que obligó a Ponsarnau a probar incluso a Vilá de cuatro para poder defender a Todorovic, uno de los puntos fuertes del Betis. No obstante, Brown fue el único que mantuvo el tipo en el conjunto verdiblanco con sus 23 puntos y 9 rebotes, mientras que Evans y Bertans lo intentaban por fuera con más intentos sin elaborar que aciertos.

En la segunda parte no llegó lo esperado, una mayor intensidad visitante como corresponde a todo equipo que debe remontar un marcador. Pero en el juego de errores el Betis logró ponerse a cuatro (53-49) y generar dudas en el equipo aragonés. Era un momento crítico para un equipo con la confianza cogida con alfileres y la buena noticia es que lo resolvió bien. De esos cuatro de diferencia pasó a la máxima del partido, 17, para encarar el último cuarto bien dispuesto para no llevarse ningún susto.

No se lo llevó aunque tampoco terminó de cerrar el partido a tiempo. La diferencia se mantuvo en torno a la decena de puntos, demasiado para un equipo en el estado de forma que fue ayer el Betis. Así que al final pareció más una pelea por el averaje que otra cosa porque el Casademont ya había conseguido asegurarse la victoria. Un triunfo imprescindible para tomar aire y ganar tiempo para que Jaume Ponsarnau siga trabajando al equipo y encuentre una mayor regularidad y solvencia en su juego.