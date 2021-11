El tiro de tres es uno de los aspectos que más marca el baloncesto en la actualidad. Mucho ha cambiado desde su irrupción, donde su uso era reducido y más un recurso para cuando no se encontraban tiros fáciles por dentro que una primera opción. La tendencia ahora se ha revertido y el triple se ha erigido como el arma más letal a la hora de imponerse a los rivales.

El Casademont de este año es un gran ejemplo de esta circunstancia. Sin ir más lejos, en los cuatro partidos que el equipo ha logrado la victoria, el porcentaje de acierto desde la línea de tres puntos fue superior al 40% (41% frente a Manresa, 48 % con Bilbao, 43% ante Breogán y 50% frente al Betis). Si ya es un dato lo suficiente clarividente por sí mismo, su importancia queda fuera de toda duda cuando se compara con el porcentaje en las derrotas. En todas, el porcentaje fue inferior a ese 40%.

Es un dato complicado de analizar y que puede resultar ambiguo. A priori, no habla demasiado bien del equipo no haber podido vencer ninguno de esos partidos con malos porcentajes desde la línea de 6,75 ya que es indicador de que el equipo no encuentra soluciones cuando el plan A no funciona. Da la sensación de que en ciertas ocasiones, como en el partido europeo ante el Saratov del pasado miércoles, el lanzamiento desde la larga distancia es el único recurso que tienen los zaragozanos, lo que acaba convirtiendo el desenlace de los encuentros en un cara o cruz.

Por lo que también se pueden explicar estas cifras desde uno de los problemas principales que vienen mostrando los zaragozanos desde el comienzo de la temporada. Al equipo le falta solidez y consistencia, por lo que depende, quizá demasiado, de la inspiración de sus tiradores.

Otro de los motivos de la importancia que ha cobrado el triple en el equipo es la evidente falta de puntos e influencia de los jugadores interiores en ataque ya que no cuenta con ningún dominador en la zona que sea capaz de aglutinar gran cantidad de tiros con éxito. Pero sería injusto resumir el análisis al acierto puntual. No cabe duda de que cuanto más fluido es el juego del equipo y más dinamismo hay en los pases, más sencillo es encontrar tiros liberados, en los que el porcentaje sube considerablemente. Y ese es el camino por donde debe seguir el trabajo de Jaume Ponsarnau, buscar alternativas y soluciones para dotar al equipo de más armas ofensivas para cuando el Casademont se atasque desde la larga distancia tenga otras posibilidades.

Hombre por hombre

Desde que comenzó la Liga, el Casademont lanza una media de 22,1 triples por partido en la ACB, convirtiendo el 35,2% de ellos. Por jugadores, el que más lanzamientos de tres intenta es Stan Okoye, que ha tirado hasta 42 veces, anotando 13 (31%). Le sigue en intentos y en acierto Mobley (36,6). Waczynski, contrastado tirador, tiene el segundo mejor porcentaje de acierto de la plantilla con un 42,9. El más atinado hasta el momento desde el triple es Dino Radoncic (44,4) aunque el montenegrino solo ha lanzado nueve veces desde la larga distancia.

Viendo que al equipo le está costando mucho generar buenas situaciones de tiro, los números, aunque mejorables, no son malos y hablan a las claras del potencial anotador que tienen sus tiradores. Si el Casademont mejora su desempeño y es capaz de encontrar mejores situaciones de tiros para ellos, la amenaza desde el exterior puede convertirse en un arma, todavía más, decisiva.