El Casademont Zaragoza no ha estado bien en Europa. «El Reggio ha ganado, al final nos deja fuera el Saratov y el Reggio. Hemos hecho una mala competición, no la hemos entendido, nos ha costado aprender de ella. Después de esa primera parte en Saratov, jugando bien, de repente nos viene un jarro de agua fría ese tercer cuarto donde perdimos la cabeza con los árbitros, el focus, la confianza. A partir de ese momento ha sido remar contracorriente en esta competición», resumió Ponsarnau. Con respecto al partido, el técnico cree que el buen inicio despistó a su equipo. «Hemos empezado bien, con una defensa sobre su principal virtud que es el uno contra uno, individual y colectivamente, eso nos ha permitido robar balones y salir al contraataque. A lo mejor eso nos ha hecho equivocar porque nos ha hecho entrar al partido muy cómodos y con buenas sensaciones. En las primeras acciones de jugadores que han cambiado el partido han entrado a partir de malas defensas. Luego ya queríamos defenderles pero son jugadores de mucha calidad y han ido sacando puntos. Nos faltaba un punto de dureza y de entender lo que estaba pasando», resumió Ponsarnau.

Relacionadas Despedida bochornosa del Casademont Zaragoza

Después aparecieron sus anotadores. «A pesar de ello, el partido estaba controlado. Incluso parecía que habíamos entendido como controlar a Cooke y Brisker ya empezaba a fallar pero esa atención estaba generando rebotes y segundas opciones. Entonces ha aparecido Hanochi y nos ha hecho mucho daño. No lo hemos hecho del todo bien pero el equipo no ha perdido la cara, las pizarras han salido un poquito mejor, hemos tenido opción de ir a la prórroga pero no ha entrado ese último tiro», lamentó el técnico, que apuesta por seguir creciendo.