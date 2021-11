Vega Gimeno ha hecho repaso de la actualidad del Casademont Zaragoza femenino, que ya mira a su compromiso liguero del domingo ante el Baxi Ferrol. La jugadora lamenta las últimas derrotas pero ve al equipo preparado para recuperar la senda de la victoria. "Creo que estamos en un buen momento, es verdad que igual no estamos hace unas semanas. El partido contra Estudiantes fue duro perderlo, no hicimos un buen partido, pero en el resto lo hemos competido bien", aseguró la deportista.

Analizando el juego del equipo, Vega apuntó donde cree que pueden mejorar: "Nuestro principal problema son las lagunas defensivas que tenemos, necesitamos ser más sólidas y es en lo que estamos trabajando. De lo que no tiene dudas es del compromiso del Casademont. "Estoy orgullosa de nuestro trabajo. No son negociables la actitud y el esfuerzo y creo que está claro y patente en este equipo", afirmó.

Ante la posible clasificación para la Copa de la Reina, Vega Gimeno considera que es una opción alcanzable para ellas. "Antes no, pero ahora sí que pensamos en ello. Es una motivación y el primer paso es ganar al Ferrol en casa. Aunque más que por la Copa, debemos ganar para recuperar sensaciones. A pesar de que los gallegos son últimos, la jugadora no se confía. "En esta Liga ya hace muchos años que no hay partidos fáciles", finalizó.

También compareció ante los medios María Bettencourt, que destacó la importancia de la afición del Príncipe Felipe. "Son como un jugador más para nosotras", aseguró. También habló sobre la posibilidad de la Copa. "Queremos jugarla sí o sí, la mayoría ya la hemos jugado alguna vez pero ahora queremos hacerlo juntas", destacó la jugadora.