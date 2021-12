El parón por los partidos internacionales no le ha sentado nada bien al Casademont Zaragoza. En la reanudación de la competición el conjunto de Carlos Cantero acumula ya cuatro derrotas consecutivas, la última ayer en la pista del Durán Maquinaria Ensino (62-56), y sale de los puestos de Copa. El duelo fue parejo pero las locales estuvieron mucho más acertadas en los minutos finales para llevarse el triunfo.

El Casademont no entró bien al partido. La intensidad de las aragonesas no era suficiente para contener el juego local y el Ensino no tardó en tomar una pequeña ventaja en el marcador que obligó a Cantero a pedir pronto un tiempo muerto. Las aragonesas consiguieron recortar y, en el segundo cuarto, a base de una defensa más consistente encontraron también el acierto en ataque para darle la vuelta al marcador y llevar el partido al terreno de la máxima igualdad (29-31 al descanso).

Aunque el marcador estaba apretado, de nuevo eran las locales las que estaban más sólidas en su juego en la segunda parte. Las pérdidas aragonesas facilitaron el control del Ensino, que pudo poner en práctica su juego. El Casademont no estaba cómodo pero no renunciaba a sus opciones.

Con esos ingredientes, el duelo se peleaba en cada posesión, en cada segundo de juego, con acciones acertadas por ambas partes que llevaban el marcador a un ajustado 53-52 en el momento decisivo. Ahí estuvieron más acertadas las lucenses o más desacertadas las aragonesas, porque fue el Ensino el que consiguió llevarse el gato al agua con el 62-56 final.