El partido del domingo frente al Fuenlabrada tendrá una gran novedad, el regreso de Santi Yusta, que podrá debutar con la camiseta del Casademont tras lesionarse enla pretemporada. «Me encuentro muy bien, he trabajado mucho durante dos meses y pico, entrenando con el equipo y con ganas de poder jugar un partido oficial. Ahora que no baje mi estado físico y seguir. He empezado ya a entrenar lo que es contacto y me encuentro bien. Es cierto que me queda el ritmo de competición, la semana es larga y cada vez me encontraré mejor», señaló ayer.

El alero es consciente de que va a ser el centro de atención. «Es cierto que se fijarán en mí, al final será mi primer partido oficial de la temporada y me mirarán con lupa para ver qué hago, cómo estoy física o mentalmente, pero yo voy a lo mío, seguir trabajando y centrarme en el equipo», indicó. Yusta ha seguido al equipo desde la barrera. «No estamos en la mejor posición, tampoco en la peor y nos queda margen de mejora. En lo que llevo con ellos, lo están haciendo bien y es cuestión de confiar en el equipo para sacarlo adelante, apuntó. El madrileño sabe de la trascendencia del partido del domingo. «Desde el lunes pensamos en Fuenlabrada y ver cómo defenderles y atacarles; es prácticamente una final por ser un rival directo y estamos muy concentrados en ellos. Los que están por arriba están a 1 ó 2 triunfos y de sacar la victoria sería un buen alivio. Yo siempre miro la clasificación para arriba, ser positivos y seguro que este partido lo sacamos», aseveró. Además, tiene ganas de vivir un partido desde dentro, y más en el Príncipe Felipe. «Es verdad que aún no he vivido la ‘marea roja’ a favor y tengo ganas. Los vivo desde mi situación pero no es lo mismos y me gustaría estar en el banquillo y poder participar», señaló. Si nada se tuerce, Yusta podrá debutar al fin este domingo.