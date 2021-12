Día de novedades en el Casademont Zaragoza. Si ayer se anunciaba la continuidad de Adam Wakcynski, el club ha comunicado hoy la desvinculación del jugador turco Kenan Sipahi. El base llegó con un contrato temporal y su paso por el equipo no ha cumplido las expectativas puestas en su llegada. Sipahi ha disputado un total de 12 partidos en Liga Endesa en los que ha firmado 2.8 puntos, 2 rebotes y 1,6 asistencias en los casi 13 minutos que ha promediado esta temporada.

Por otro lado, y siendo un caso diferente, también se ha anunciado la cesión de Javi García al Levitec Huesca para que pueda continuar con su evolución y pueda disfrutar de más minutos en cancha de los que ha podido disfrutar durante esta temporada.

El fichaje de Jordan Bone y la recuperación de Cook han precipitado estos movimientos. Sobre el jugador turco Jaume Ponsarnau ha querido tener unas palabras. "Con el actual panorama tenía poco sentido que siguiera con nosotros. A pesar de que no han salido las cosas como hubiéramos querido, Kenan se ha esforzado muchísimo, ha venido todos días con una buena actitud, con ganas de trabajar pero no hemos conseguido sacar el máximo, y hablo en plural porque es una cuestión de todos, no solo del jugador. Desearle lo mejor porque se lo merece", valoró el técnico.

El catalán también analizó la situación del canterano Javi García: "Es un proyecto del club y se tiene que apostar por él para seguir creciendo. Todas las cosas que han ido sucediendo a nivel deportivo han dificultado en ver este crecimiento en minutos de juego. Ahora se abre un panorama en el que hemos identificado que paralelamente al trabajo que siga haciendo con nosotros, tenga minutos de juego para desarrollar su capacidad de dirección. La vinculación con Levitec Huesca es muy buena para que el siga teniendo esa oportunidad. Pero él va a seguir estando en contacto con nosotros porque seguimos creyendo mucho en él. Javi está pasando por el proceso lógico".