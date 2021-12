El Casademont Zaragoza regresa al Príncipe Felipe para intentar curarse las heridas. Las que arrastra después de sumar cuatro derrotas consecutivas, todas ellas tras el regreso del parón por los partidos internacionales. El equipo aragonés había tenido un estupendo inicio de Liga que le había llevado a lo más alto de la tabla y a soñar con la Copa de la Reina y ahora quiere mantener vivo ese sueño. Para eso debe romper su mala racha y la mejor oportunidad es esta misma tarde frente al Araski (18.45) con la ayuda de la afición aragonesa.

Se trata ahora mismo de un duelo directo, puesto que ambos equipos se encuentran empatados a cinco triunfos después de once jornadas, con las aragonesas por delante por el averaje. Además, el Kutxabank Araski tampoco llega en su mejor momento porque también acumula tres derrotas consecutivas en las últimas tres jornadas. Así que para ambos conjuntos es una gran oportunidad para recuperar las sensaciones perdidas y tomar impulso en la clasificación.

El equipo de Carlos Cantero está tocado pero también encorajinado para poder volver a ser el del inicio del curso. «El equipo está dolido, cabizbajo porque las dos últimas derrotas, sobre todo, han sido duras porque esperábamos hacer más. Pero la unión de este grupo nos va a sacar de esos momentos malos en los que nadie nos ha metido, nos hemos metido solitas y no hay que alarmar a nadie ni montar un drama. Esa unión nos hará salir de estoy este es mi convencimiento», señaló uno de los pesos pesados del vestuario, Vega Gimeno. La valenciana cree que la clave es mejorar la defensa. «Hemos estado trabajando últimamente el tema defensivo porque teníamos un problema y nos hemos olvidado de la parte ofensiva: en los últimos partidos no nos están metiendo muchos puntos pero nosotras no estamos metiendo».