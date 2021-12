La temporada avanza más rápido que el Casademont Zaragoza que, un mes después de salvar su primer match ball frente al Betis, recibe al Fuenlabrada en una situación muy similar. Los madrileños llegan por debajo en la clasificación, con un solo triunfo menos que los aragoneses aunque rearmados de moral tras recuperar a Meindl y ganar al Valencia. Así que el duelo de este domingo (12.30 horas) vuelve a ser clave para el conjunto de Jaume Ponsarnau: debe ganar para no meterse en problemas clasificatorios.

El Casademont afronta el partido con numerosas novedades. Al fin ha encontrado el base que llevaba meses buscando, Jordan Bone, y recupera a Santi Yusta y Omar Cook, que aún no habían podido debutar con el equipo por sendas lesiones. Además, ya no estará Kenan Sipahi, dado de baja tras la recuperación de Cook y la llegada de Bone, y tampoco Javi García. La superpoblación en el puesto de base ha enviado al canterano a Huesca, donde ya ha debutado con el Levitec.

Así que Ponsarnau recupera la composición original de la plantilla, que aún no había podido verse como tal, e introduce un nuevo elemento con el norteamericano Bone, que apenas ha tenido tiempo para integrarse en el equipo tras llegar el jueves procedente del Besiktas. Con todo esto, y como sea, el conjunto aragonés ha de sacar el partido adelante. Hasta ahora no ha fallado en estos duelos directos en el Príncipe Felipe y no debería hacerlo tampoco hoy para no obligarse a sacar triunfos en lugares o ante rivales más difíciles, cosa que hasta ahora no ha podido hacer.

El Casademont vuelve a acumular tres derrotas consecutivas después de haber tomado aire frente a Breogán y Betis, por lo que ahora necesita dos cosas. La fundamental es ganar, pero también debe encontrar al fin un camino más sólido hacia la competitividad, un juego más reconocible, una imagen más agradable para sus aficionados. Con la nueva reconfiguración de la plantilla, debería ser el momento.

Enfrente tendrá a un no menos necesitado Fuenlabrada que solo acumula tres victorias en la clasificación que lo relegan a los últimos puestos. De hecho, continúa ocupando plaza de descenso pese a su última victoria contra el Valencia. Para lograrla fueron clave el regreso de Meindl y la incorporación de Milosavljevic, los máximos anotadores del equipo junto a Emegano. Novak y Alexander completan el quinteto de jugadores más importantes estadísticamente hablando.

No obstante, y a pesar de ocupar el penúltimo puesto de la tabla, el conjunto madrileño es el segundo máximo anotador de la competición con 84,17 puntos de media, solo superado por el UCAM Murcia. También destaca su faceta reboteadora, que le lleva al cuarto puesto del ranking de la ACB con 35,83 capturas de media. Es también el bloque que más triples convierte de la Liga con 10,92 por partido, con un porcentaje de acierto del 39,34%.

También cuenta con jugadores destacados de manera individual. Por ejemplo, el escolta nigeriano Obi Emegano es el máximo anotador de la ACB con 17.2 puntos de media por partido con un 43.4 % de acierto en triples y 14.8 créditos de valoración. Emegano es el jugador con más minutos de toda la Liga con media hora por encuentro. Asimismo, en las filas del Fuenlabrada está el máximo asistente de la Liga Endesa, Jovan Novak (7.1 por partido) que además anota 9.3 puntos de media y suma 14.1 de valoración. Por si eso fuera poco, que lo ha sido para conseguir mejores resultados, acaba de recuperar a uno de sus mejores jugadores, Leo Meindl, que ha vuelto de su lesión en plena forma y ha sumado a Milosavljevic, que en su primer partido anotó 12 puntos, capturó 3 rebotes y sumó 17 de valoración. Muchos frentes de atención para un Casademont que sigue buscándose a sí mismo y que hoy no puede fallar.