Al Casademont Zaragoza le urgía romper su mala dinámica de cuatro derrotas consecutivas y lo hizo con un partido solvente frente al Araski, distanciándose en la primera parte y sabiendo sufrir en la segunda para mantener su ventaja y sumar su sexta victoria del curso (75-61) que le mantiene con opciones de entrar en la Copa de la Reina. Vega Gimeno tiró del carro con 19 puntos aunque también fueron importantes los 16 de Hempe, a los que sumó 11 rebotes y 4 asistencias, o las 7 capturas de Anna Cruz.

El equipo de Carlos Cantero comenzó muy sólido tanto en ataque como en defensa, acertando en el aro rival y tapando el propio. Así pudo cerrar el primer cuarto con un contundente 21-8 y llegar a amasar incluso una ventaja próxima a los veinte puntos. Vega Gimeno y Anna Cruz lideraron a las aragonesas, en las que todas se sumaron para un buen juego coral. Después fueron Calhoum y Hempe las que tomaron las riendas para mantener la ventaja y llegar al descanso con un 39-22 que dejaba la victoria muy bien encarrilada.

Pero el Araski no quiso rendirse y buscó las dudas aragonesas. El Casademont fue de más a menos y acabó sufriendo. El conjunto visitante se fue acercando a base de triples y puso en aprietos a las aragonesas con varios parciales serios, sobre todo con un 0-15 que hizo pensar en un partido nuevo. A poco más de cinco minutos para el final la ventaja se reducía a ocho puntos y el Casademont tuvo que remar hasta el final para no verse sorprendido del todo. Las aragonesas consiguieron amarrar un triunfo importantísimo que no solo rompe su mala dinámica sino que mantiene vivo el sueño de la Copa de la Reina.