Cuatro victorias en trece jornadas, dos en las últimas once, son ya números preocupantes. Si a eso se le añade la mala imagen dejada por el Casademont Zaragoza en la mayoría de los encuentros, este mismo domingo frente al Fuenlabrada, y la prematura eliminación europea el resultado es que a Jaume Ponsarnau se le está acabando el crédito. El entrenador del equipo aragonés está en la cuerda floja y la entidad se plantea hacer un cambio más, después de los efectuados en la plantilla, esta vez en el banquillo para intentar enderezar la situación.

Ponsarnau fue el elegido el pasado verano tras una campaña con tres entrenadores (más Sergio Lamúa de interino en una jornada) para dotar al banquillo aragonés de la estabilidad que no ha tenido en los últimos años. El preparador catalán firmó un contrato de dos años y el Casademont siempre ha defendido que era un entrenador para un proyecto a medio y largo plazo. Pero la realidad es que el equipo no mejora, no termina de funcionar, ha cambiado ya el cinco y el base con la temporada en marcha y los resultados no llegan. La derrota frente a un rival directo como el Fuenlabrada ha sido una gota más, quizá la última, porque el equipo aragonés se ha quedado ya sin margen, a una sola victoria de los puestos de descenso, por encima de un Bilbao que tiene un partido menos.