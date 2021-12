Ha sido el último en llegar aunque ya lleva varios días en el equipo, tiempo suficiente para conocer a sus compañeros e, incluso, jugar su primer partido con la camiseta del Casademont, pero Jordan Bone se ha puesto este martes por primera vez delante de los micrófonos para explicar sus sensaciones. "Además de mí hay varios jugadores que acaban de volver y solo fue mi primer partido. Hay que trabajar día a día. Puedo ayudar con mi chispa pero hace falta el trabajo de todos y ayudarnos unos a otros", señaló el nuevo base del equipo aragonés.

Agradeciendo su estancia en Turquía al Besiktas, Bone asegura que no podía dejar pasar "la gran oportunidad" de aterrizar en Zaragoza porque debe pensar "en mejorar" y su objetivo es "tener más experiencia". Una experiencia que sí tienen sus compañeros de puesto, Omar Cook y Rodrigo San Miguel. "Son grandes jugadores, grandes personas y compañeros y tienen mucha experiencia en Europa. Aprendo todo lo que puedo de ellos", apunta Bone, que puede también hacer el 'dos'. "Puedo hacer las dos posiciones, aunque es mucha información poder hacerlo ahora, por eso me centro en el 'uno', que ahí tengo que ser el jefe del equipo. Y si me toca jugar de 'dos', aprovechar el conocimiento de lo que supone jugar de 'uno'".

No obstante, Bone ve como una ventaja poder juntar a varios bases en la pista. "Los equipos de éxito son los que pueden jugar con los bases juntos. Tenemos que aprender unos de otros, conseguir la química entre nosotros, pero creo que es una ventaja poder jugar dos o incluso los tres bases juntos si es necesario", valoró el norteamericano, que se sintió bien en su primer partido. "Me sentí bien pero tengo que ir aprendiendo poco a poco los sistemas tanto en ataque como en defensa. De momento intenté ayudar al equipo con mi instinto", indicó.

Okoye, aparte

El entrenamiento de este martes ha tenido la única novedad de la ausencia de Stan Okoye. El nigeriano estuvo en la sesión pero vestido de calle y no se ejercitó con sus compañeros, pendiente de las pruebas que ha de realizarse para conocer si sufre alguna lesión en el brazo. El alero se lastimó en un lance del partido frente al Fuenlabrada, en la pelea por un balón, durante la primera parte, y en el descanso avisó al cuerpo técnico de que no podría seguir ayudando al equipo, por lo que no jugó en la segunda parte.