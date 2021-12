Más malas noticias para el Casademont Zaragoza. Jaume Ponsarnau no podrá contar con Stan Okoye los dos próximos meses, después de que las pruebas a las que se ha sometido el alero esta tarde revelaran una rotura parcial del tendón de inserción del músculo tríceps de su brazo izquierdo. "El jugador se someterá a pruebas complementarias en las próximas horas, a fin de determinar el tratamiento adecuado a seguir para la recuperación de la lesión, cuyo periodo mínimo de recuperación no será inferior a dos meses", señala el club en su página web.

Okoye sufrió la lesión en el segundo cuarto del partido del domingo frente al Fuenlabrada, en la pelea por un balón. Durante el descanso advirtió al cuerpo técnico de que no podría ayudar al equipo en la segunda parte y ya no jugó más. En la mañana de este martes se le ha podido ver en el entrenamiento del equipo vestido de calle, ya que no se ha ejercitado con el resto del grupo a la espera de las pruebas médicas.

Se trata de un nuevo revés para el Casademont Zaragoza justo cuando ha recuperado a sus dos lesionados de larga duración. Santi Yusta y Omar Cook pudieron debutar el pasado domingo después de casi tres meses de recuperación de sus respectivas lesiones en las rodillas. Además, Jamel McLean también sufrió un percance que requería entre 4 y 6 semanas de recuperación, aunque el pívot salió del club para liberar una ficha de extracomunitario y llegó Deon Thompson. Okoye ha sido titular en once de los trece partidos de Liga Endesa, pero la vuelta de Yusta y la continuidad de Waczynski mitigan en algo su próxima ausencia.