Las alarmas no han saltado en el Casademont femenino. Tras conocerse que varias jugadoras del Araski, el rival del pasado domingo, habían dado positivo en covid, existía algo de incertidumbre en el seno del equipo. "En el momento que nos llega esa información desde Araski lo que hacemos es ponerlo en conocimiento del médico del club, pasamos todas test ayer, tanto la plantilla como todo el staff. Fueron todos negativos así que a seguir", explicó Carlos Cantero. "Estamos acostumbrados a trabajar en situación de pandemia por así decirlo", añadió.

Ya pensando en lo puramente deportivo, el técnico de las aragonesas reconoció la importancia de la victoria del pasado fin de semana. "Estamos bien, estamos mejor, la victoria del domingo valió doble. No fue solo un triunfo importante de cara a la Liga, ya que sabemos lo difícil que es salir de las dinámicas negativas, incluso veces más que ganar. Es una vuelta a las buenas sensaciones", analizó Cantero, que reconoció el bache por el que pasó el equipo: "Fue un problema mental, el parón cortó la buena dinámica que llevábamos y cuando volvieron las jugadores los estados de forma eran muy distintos, tuvimos que hacer casi una nueva pretemporada y al no llegar los buenos resultados en el corto plazo todo se complica".

En el horizonte se atisba ya el encuentro ante el Girona, uno de los grandes de la competición. "Jugamos contra quizás el mejor Girona de la historia. No recuerdo un Girona con tanto talento en la plantilla ni jugando tan bien. Tienen un talento individual que es necesario parar", señaló el entrenador. "Es un equipo que no se reserva, no se deja nada para el siguiente partido y tienen un hambre especial, además de ser muy táctico y muy peligroso", apuntó.

Aun siendo consciente de la dificultad del reto, ganar supondría dar un paso de gigante para clasificarse para la Copa de la Reina, ya que tan solo quedan tres partidos para acabar la primera vuelta. "Vamos a ir a ganar los tres choques, aunque va a ser muy complicado al estar la competición tan igualada. Sabes que tienes que jugar con el average, punto arriba punto abajo, nuestros partidos están siendo muy igualados y tenemos que salir a competir siempre", señaló Cantero.

El primer y más complicado paso es la visita al Girona. "Somos dos equipos intensos y dinámicos. Lo que no podemos es hacer nosotras es bajar el listón. Son un equipo mejor, con más físico y mayor talento pero esto es deporte y sabemos que no siempre ganan los mejores así que intentaremos darles un susto", finalizó el entrenador del Casademont.