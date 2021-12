Mirar hacia adelante. Eso es lo que ha pedido Jaume Ponsarnau en la rueda de prensa previa a la visita del Casademont Zaragoza a la cancha del Andorra. "Tengo la convicción de que ahora tengo más mimbres y yo más conocimiento para sacar esto adelante", comentó el entrenador. "Estoy preocupado, vine aquí con máxima ilusión y ambición. Sabía que había dificultades y más que nos hemos encontrado para construir el proyecto y lograr una identificación. No he acertado en cosas, pero asumo el reto", añadió el catalán.

Y es que la temporada del Casademont hasta ahora no está cumpliendo las expectativas generadas. "Las cosas no han salido como queríamos. No hemos conseguido el nivel competitivo adecuado para estar mejor situados en la clasificación. Estamos así, es la realidad, pero esto es como acaba, pero para que acabe bien tenemos que hacerlo mejor y en eso estamos", analizó Ponsarnau, que es consciente de que su puesto de trabajo peligra. "Soy entrenador profesional de baloncesto y siempre sabes que estas supeditado a los resultados y lo asumes. Pero si dedicas tiempo a esto no estás centrado y no dedicas tiempo en lo importante, ayudar a tu equipo a ganar", afirmó.

A pesar de ello, el técnico nota síntomas de mejoría en su equipo. "Creo mucho en lo que tengo entro manos. La sensación de la semana es que claramente vamos a mejor. Los recuperados van adquiriendo confianza y feeling con los compañeros. Ahora hay que acoplar esas piezas, falta un poco pero estamos mejorando", apuntó el catalán, que cree que, siendo muy importante la baja de Okoye, el equipo tiene "más posibilidades de hacerle frente" que con las lesiones anteriores. "Estoy positivo y centrado. Hay mimbres para que la marea roja se sienta orgulloso de nosotros", aseguró.

El entrenador del Casademont tuvo también unas palabras para su nuevo base. "Jordan Bone tiene la chispa por juventud y por físico y nos va a permitir sacar claras ventajas a partir de su velocidad. Con él y con la recuperación de Omar Y Yusta tenemos unos máximos más altos

Del rival del sábado, Andorra, Ponsarnau indicó que es "un equipo muy bien entrenado" y que "potencializa al máximo sus virtudes". "Es de los conjuntos que mejor corren, con jugadores muy verticales y con talento en el pase", analizó. "Conseguir una victoria sería un bálsamo, pero para ello no podemos olvidar las cosas que tenemos que hacer bien", señaló el técnico.

Por último, el catalán valoró la situación actual marcada de nuevo por la pandemia: "Ponemos todo los medios para que haya el mínimo riesgo de contagio. Nosotros siempre queremos jugar".