Stan Okoye fue intervenido en la tarde de ayer de su lesión en el brazo izquierdo. El nigeriano sufre una rotura total del tendón de inserción del músculo tríceps de su brazo izquierdo, según informa el Casademont Zaragoza, añadiendo que "dicha intervención fue realizada por el traumatólogo de nuestro Club, Alfredo Rodríguez, en el Hospital HC Miraflores". El club precisa también que ahora los servicios médicos estiman que el tiempo de recuperación del jugador no será inferior a 18 semanas, cuatro meses de competición.

Okoye se lastimó el brazo izquierdo en el segundo cuarto del partido del pasado domingo frente al Fuenlabrada. En el descanso el alero ya advirtió al cuerpo técnico de que no podría ayudar a su equipo en la segunda parte, y no volvió a salir a la pista aunque sí estuvo en el banquillo. Okoye no pudo entrenarse el martes a la espera de unas pruebas médicas que revelaron una "rotura parcial del tendón de inserción del músculo tríceps de su brazo izquierdo", tal y como informó el club. No obstante, la entidad advertía de que el nigeriano quedaba pendiente de más pruebas y han sido estas las que han revelado la gravedad de la lesión y la necesidad de pasar por el quirófano.

La de Okoye es la cuarta lesión de consideración que sufre un jugador del Casademont Zaragoza esta temprada. En septiembre cayeron Santi Yusta y Omar Cook para ocho y doce semanas, respectivamente, aunque ambos acaban de regresar esta última jornada. A finales de octubre fue Jamel McLean quien sufrió una lesión que le iba a mantener fuera entre cuatro y seis semanas, aunque en su caso se desvinculó del club antes de volver. Todos estos percances tuvieron como respuestas del club la incorporación de un jugador. Waczynski llegó por Yusta, Sipahi por Cook y Thompson, por McLean, si bien Sipahi ya ha sido reemplazado por Jordan Bone. Precisamente este último movimiento más la continuidad de Waczynski hasta final de temporada hacen que el perímetro del Casademont cuente ahora mismo con gente suficiente. Sin embargo, la baja de Okoye es sensible, puesto que es el segundo jugador del equipo en minutos y puntos por detrás de Mobley.