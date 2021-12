Matt Mobley aprovechó la presentación de la renovación de la colaboración del Casademont y Podoactiva para repasar la actualidad del equipo y hacer balance de sus primeros meses como jugador de los aragoneses. El americano destacó el gran nivel que tiene la ACB. "Es, sin duda, la competición más dura y la mejor en la que he estado. No hay días fáciles, da igual el equipo al que te enfrentes y todas victorias son importantes. Hay que estar siempre preparados", analizó Mobley. No obstante, el escolta recalcó lo "feliz" que está por afrontar este reto. "Siempre quiero jugar y competir contra los mejores", añadió.

Respecto al estado del Casademont tras la victoria del fin de semana, el americano considera que puede servirles como punto de inflexión. "Sabíamos que el de Andorra iba a ser un partido duro y exigente. Lo pudimos sacar adelante y ahora tenemos que construir sobre él", explico el jugador, que reconoció que el choque les ha dado una dosis de moral extra: "Nos da confianza y fuerzas para afrontar los próximos partidos, que van a ser muy complicados". Para él, una de las claves para llevarse el triunfo del Principado fue la calidad de los entrenamientos de la pasada semana. " Practicamos duro y competimos muy bien entre nosotros. Fue la mejor semana del año", aseguró. Mobley también analizó lo que supone para el equipo la baja de Okoye. "La lesión de Stan ha sido un golpe duro para nosotros. El resto los jugadores debemos dar un paso adelante, tanto en ataque como en defensa, y remar y apoyarnos entre todos", señaló el escolta del Casademont.