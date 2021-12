El rendimiento de un jugador depende de muchos factores pero, una vez que uno queda atrapado en una mala dinámica, es muy difícil salir de ella si no hay un cambio radical en el sentido que sea. Que se lo pregunten si no a Kenan Sipahi, cuyo paso por el Casademont Zaragoza no se recordará de manera brillante, pero que ha brillado nada más llegara Turquía. En su debut en Liga estuvo algo más discreto, pero en su estreno en la Champions lideró a su nuevo equipo con 17 puntos, 5 rebotes, 5 asistencias y 20 de valoración que le sirvieron para ser el MVP frente al Oldenburg (88-72).

Con este triunfo el cuadro otomano se asegura el tercer puesto de su grupo y, con él, un sitio en los playin, el nuevo sistema de la competición para pelear por una de las plazas en los octavos de final. El base fue el más destacado en el encuentro, el segundo con su nueva camiseta. En este jugó 36 minutos, con apenas unos días en el equipo. Su estreno fue en la Liga, en el triunfo contra el Büyükçekmece (86-67), en el que tuvo 24 minutos en los que anotó 6 puntos, cogió 3 rebotes, dio 6 asistencias y valoró 11 créditos. Kenan Sipahi aterrizó en el Besiktas hace siete días, después de desvincularse del Casademont Zaragoza cuando el club aragonés se hizo con los servicios de Jordan Bone, quien a su vez se había desvinculado del Besiktas. Este viaje de ida y vuelta parece haber sentado bien a las dos partes. El conjunto de Jaume Ponsarnau cuenta ahora con un jugador más útil para las características del equipo y Sipahi se ha liberado y encontrado un sitio en su país de origen. En el Casademont promedió 2,8 puntos, 2,1 rebotes, 1,6 asistencias y 4 de valoración, los peores números de un base en la historia del club en la Liga Endesa.