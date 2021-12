¿Qué sensaciones ha tenido al volver a la pista?

Lo primero felicidad como tal. He estado muchos meses parado y tenía muchas ganas de jugar, me he esforzado para ello porque al final la recuperación es costosa y estás solo, así que lo cogí con muchas ganas, mucha felicidad y espero que siga así y poder estar sano.

¿Su rodilla ya está totalmente recuperada?

Sí, sí, totalmente. Llevo ya haciendo entrenamientos de contacto dos o tres semanas y la rodilla está perfecta, no se resiente, no me molesta, así que estoy muy contento.

¿Fue duro caer lesionado a pocos días de empezar la Liga?

Está claro que al final te comes un poco la cabeza porque esta es mi segunda lesión ya y dices, joder, que no vuelva a pasar, que me cure bien, por así decirlo, que se refuerce bien la rodilla. Pero bueno, trabajé mucho, me ayudaron mucho y la rodilla está perfecta ahora, no tengo ningún resentimiento, así que más contento no puedo estar.

¿Haber sufrido una lesión grave tan recientemente le ayudó mentalmente en el proceso?

Sí, puede ser. Esta lesión era mucho menos grave que la otra, lógicamente, y se afronta de otra manera. Pero sí que la primera lesión me hizo comprender que por muy grave que sea de todo se sale. Así que esta que era menos grave se podía salir perfectamente trabajando y haciendo todo lo que tienes que hacer. Y aquí estoy, de momento lo he hecho bien.

¿Cómo vio al equipo desde fuera?

Empezamos bastante bien, con dos victorias, pero sí que con tanta lesión y cambio de jugadores cuesta un poco más adaptarse y es cierto que tuvimos un bajón. Pero lo que he visto cuando he vuelto a entrenar es que el equipo está muy concentrado, está trabajando muy bien y ya se ha visto en la victoria de Andorra. Seguimos en esa dinámica, esperemos no bajar ni en intensidad ni en juego y poder ir para arriba, que aún nos queda mucha temporada.

¿Hasta qué punto le afectaron al equipo las lesiones de dos jugadores importantes como usted y Omar Cook?

Cuando quitas jugadores que llevábamos entrenando varios días, metes a otro que tienes que enseñarle los sistemas, se tiene que asociar con el equipo que ya está… Eso cuesta, entender la dinámica y adaptarse cuesta un poco y quizá ese ha sido un poco el bajón que tuvimos. Pero ahora estamos todos concentrados, metidos en la dinámica y esperamos ir para arriba.

¿Qué importancia tuvo para el equipo ganar en Andorra?

Contra el Fuenlabrada no lo hicimos tan bien como hubiésemos querido pero teníamos claro que debíamos seguir con la misma dinámica de entrenos y al final en Andorra sí salió el resultado. Simplemente tenemos que seguir así, no bajar la intensidad, seguir concentrados en cada entreno y poder hacer más partidos como el de Andorra.

Todos los jugadores destacan en las ruedas de prensa el buen trabajo del equipo. ¿Están contentos con la labor de Ponsarnau?

Sí, yo personalmente lo que llevo trabajando en contacto con el equipo lo hemos hecho muy bien. Creo que hemos dado un paso adelante en concentración e intensidad que creo que es el motivo por el que estamos mejor en la cancha y simplemente es eso, que no baje la concentración y que siga para arriba.

Ahora han sufrido otra lesión de un jugador importante, la de Okoye. ¿Cómo les afecta?

Vamos a tener que repartir los minutos, obviamente, Stan era un jugador importante para el equipo, asumía muchos tiros, mucha táctica ofensiva. Simplemente entre todos los exteriores debemos intentar tener esa calidad que tenía Stan y que podamos no disminuir los minutos de calidad que tenía.

Yusta, Mobley, Waczynski, Font, armas tiene el equipo por fuera.

Sí, está claro. Al final hay que intentar hacerlo lo mejor posible para ayudar al equipo. Yo espero encontrarme un poco mejor porque es cierto que me falta un poco de ritmo de competición, solo llevo dos partidos. Lo tengo en los entrenamientos pero está claro que no es lo mismo un entreno que un partido. Poco a poco me encuentro mejor, con más libertad para hacer mi juego y poco a poco iré mejorando.

¿En qué aspectos están trabajando para mejorar?

En calidad como tal estamos muy bien porque tenemos muy buenos jugadores individualmente. A nivel de concentración es lo que estamos mejorando, no venirnos abajo a lo mejor con un mate o un triple del equipo rival, y eso es lo que se ha visto en Andorra, que estando concentrados y motivados los 40 minutos hemos ido para adelante. Creo que ese es el inicio de lo que podemos hacer. Confío en que va a ir para arriba y va a ser mucho mejor.

¿Qué espera del partido de este martes frente a Baskonia?

Ellos también tuvieron bajón como tuvimos nosotros pero sigue siendo el Baskonia, tienen muy buenos jugadores, ahora tienen alguna baja por covid pero siguen siendo igualmente buenos. Tenemos que estar muy concentrados, va a ser un partido igual de físico o más que el de Andorra, así que no podemos relajarnos.

¿Hacia dónde miran en la clasificación, hacia arriba o hacia abajo?

En mi caso siempre miro hacia arriba. Es verdad que no estamos muy arriba, pero tampoco abajo del todo. Estamos muchos equipos empatados a cinco victorias, entonces yo me fijo en ellos, en poder superarlos y poder ir para arriba.

¿Hay incertidumbre por los numerosos casos de coronavirus?

No hay remedio, toca acostumbrarse y hacer lo que se pueda. Esperemos que se aplacen los menos partidos posibles y que podamos competir todos en las mejores condiciones.