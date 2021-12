El Casademont femenino recibe este miércoles (19.00) al Bembibre con la mira puesta en la Copa de la Reina. Con dos partidos por disputarse antes del final de la primera vuelta de la competición, momento en el que se deciden los clasificados, las pupilas de Carlos Cantero cuentan con un balance de seis victorias y siete derrotas. Dos triunfos en los dos duelos que faltan por disputar supondrían la clasificación automática de las zaragozanas, que evitarían tener que hacer cábalas para lograr un billete para la Copa.

El primer paso puede darlo el Casademont en su encuentro ante el Bembibre, antepenúltimo clasificado con cuatro victorias y nueve derrotas. Las aragonesas son favoritas para el choque y más aun ante su público, ya que en el Príncipe Felipe es donde ha mostrado el equipo mayor fiabilidad durante el primer tramo de la competición. Para este encuentro el Casademont cuenta con la baja de María Bettencourt, que sufrió una lesión en el dedo meñique de su mano derecha, que ya le impidió estar disponible en el encuentro frente al Girona. La jugadora estará fuera de las pistas unas seis semanas. Sumada a su baja, Carlos Cantero no podrá contar con la integrante del equipo que dio positivo en covid y de la que el club no desveló la identidad. A pesar de las ausencias, el Casademont no puede fallar para seguir creyendo en el sueño copero.