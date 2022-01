No va más para el Casademont Zaragoza. El equipo de Carlos Cantero dispara su última bala para poder estar en la Copa de la Reina, ya que disputa el último partido de la primera vuelta. Lo hace este martes ante un rival directo, el Campus Promete, a partir de las 19.30 horas, y acompañado de un grupo de aficionados que quieren alentar al equipo en busca de la que sería su primera clasificación para la Copa de la Reina. Lograrlo pasa ineludiblemente por conseguir la victoria. También lo hará mermado, ya que el covid ha vuelto a afectar a la plantilla.

El entrenador Carlos Cantero anunció ayer dos nuevos positivos en el equipo. «Volvemos al tema covid porque dimos dos positivos. No se considera brote porque no son tres y no se puede aplazar el partido. Estoy muy agradecido al equipo de Liga Femenina 2 del Stadium que nos están ayudando y contaremos con ellas para este importante encuentro», dijo el técnico.

La lucha por acceder al torneo del KO está muy cerrada ya que hay seis equipos que se disputan cuatro puestos. Movistar Estudiantes, IDK Euskotren, Casademont Zaragoza y Lointek Gernika Bizkaia (éste con dos partidos menos jugados) están empatados a siete victorias y se encuentran situados entre la quinta posición de las madrileñas y la octava de las vascas. Con una victoria menos se encuentran el rival de las zaragozanas, Campus Promete, y el Kutxabank Araski, ambos con un partido menos jugado.

El rival del equipo zaragozano acumula tres derrotas consecutivas pero se encuentra a solo un triunfo por debajo del Casademont Zaragoza por lo que en caso de vencer tendría opciones de clasificarse teniendo en cuenta que todavía le restaría por jugar un partido que tiene aplazado. En el conjunto riojano destaca la presencia de la escolta portuguesa Jovana Nogic que es su jugadora más valorada (11.08 créditos) y la máxima anotadora con 12.8 puntos de media. En el equipo de Logroño será baja la zaragozana Irene Lahuerta y en el Casademont Zaragoza no podrá jugar María Bettencourt.